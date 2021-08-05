|
«Официальный лук - 50 оттенков синего»: форма белорусов на Олимпиаде вошла в топ-5 Cosmopolitan
Источник материала: Партизан
По мнению российского модного глянца форма белорусских спортсменов соответствует модным тенденциям.
Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного глянца. Фото: sb.by
Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного российского журнала Cosmopolitan. В топ-5, по мнению издания, попали наиболее удачные образы сборных стран постсоветского пространства.
Почеркнем,
Белорусский лук понравился российскому глянцу благодаря выбору цветовой гаммы и актуальным «вкраплениям мяты».
- Команда Беларуси решила немного сменить образ и отказалась от буйства цветов государственного флага, традиционного для их олимпийской формы. Теперь официальный лук страны - 50 оттенков синего с вкраплениями актуальной мяты на кипенно-белой базе, - говорится в материале Cosmopolitan.
Также журналисты заметили, что в белорусской компании «Соло-Пинск», которая отшила коллекцию для белорусских спортсменов, заявили, что синей и голубой - это цвета победы, свободы и удачи.
Эксперты издания оценивали спортивную форму спортсменов, исходя из ее дизайна и соответствия мировым модным тенденциям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению российского модного глянца форма белорусских спортсменов соответствует модным тенденциям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)