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«Официальный лук - 50 оттенков синего»: форма белорусов на Олимпиаде вошла в топ-5 Cosmopolitan

05.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению российского модного глянца форма белорусских спортсменов соответствует модным тенденциям.



Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного глянца. Фото: sb.by

Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного российского журнала Cosmopolitan. В топ-5, по мнению издания, попали наиболее удачные образы сборных стран постсоветского пространства.

Почеркнем, пишет kp.by, что в рейтинге Cosmopolitan речь идет именно о спортивной, а не о парадной форме спортсменов. В топ-5 Беларусь оказалась на четвертой строчке. По убыванию рейтинг лучших спортивных форм олимпийцев стран СНГ выглядит так: Россия (ZASPORT), Узбекистан (7SABER), Кыргызстан (BIGSER), Беларусь (Соло-Пинск) и Казахстан (JOMA).

Белорусский лук понравился российскому глянцу благодаря выбору цветовой гаммы и актуальным «вкраплениям мяты».

- Команда Беларуси решила немного сменить образ и отказалась от буйства цветов государственного флага, традиционного для их олимпийской формы. Теперь официальный лук страны - 50 оттенков синего с вкраплениями актуальной мяты на кипенно-белой базе, - говорится в материале Cosmopolitan.

Также журналисты заметили, что в белорусской компании «Соло-Пинск», которая отшила коллекцию для белорусских спортсменов, заявили, что синей и голубой - это цвета победы, свободы и удачи.

Эксперты издания оценивали спортивную форму спортсменов, исходя из ее дизайна и соответствия мировым модным тенденциям.
 
 
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По мнению российского модного глянца форма белорусских спортсменов соответствует модным тенденциям.
 
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