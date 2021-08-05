«Официальный лук - 50 оттенков синего»: форма белорусов на Олимпиаде вошла в топ-5 Cosmopolitan









Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного глянца. Фото: sb.by





Спортивная форма белорусских олимпийцев попала в рейтинг модного российского журнала Cosmopolitan. В топ-5, по мнению издания, попали наиболее удачные образы сборных стран постсоветского пространства.





пишет kp.by, что в рейтинге Cosmopolitan речь идет именно о спортивной, а не о парадной форме спортсменов. В топ-5 Беларусь оказалась на четвертой строчке. По убыванию рейтинг лучших спортивных форм олимпийцев стран СНГ выглядит так: Россия (ZASPORT), Узбекистан (7SABER), Кыргызстан (BIGSER), Беларусь (Соло-Пинск) и Казахстан (JOMA). Почеркнем,kp.by, что в рейтинге Cosmopolitan речь идет именно о спортивной, а не о парадной форме спортсменов. В топ-5 Беларусь оказалась на четвертой строчке. По убыванию рейтинг лучших спортивных форм олимпийцев стран СНГ выглядит так: Россия (ZASPORT), Узбекистан (7SABER), Кыргызстан (BIGSER), Беларусь (Соло-Пинск) и Казахстан (JOMA).





Белорусский лук понравился российскому глянцу благодаря выбору цветовой гаммы и актуальным «вкраплениям мяты».





- Команда Беларуси решила немного сменить образ и отказалась от буйства цветов государственного флага, традиционного для их олимпийской формы. Теперь официальный лук страны - 50 оттенков синего с вкраплениями актуальной мяты на кипенно-белой базе, - говорится в материале Cosmopolitan.





Также журналисты заметили, что в белорусской компании «Соло-Пинск», которая отшила коллекцию для белорусских спортсменов, заявили, что синей и голубой - это цвета победы, свободы и удачи.





Эксперты издания оценивали спортивную форму спортсменов, исходя из ее дизайна и соответствия мировым модным тенденциям.



