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Сотрудникам «Гродно Азот» могут запретить смартфоны

05.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оперативное совещание прошло на «Гродно Азот» под руководством генерального директора Игоря Ляшенко.



С председателем профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андреем Рожинским обсуждался вопрос запрета использования смартфонов на территории завода, сообщает s13.ru со ссылкой на корпоративную газету предприятия «Гродненский химик».  Ему сообщено, что на текущий момент прорабатывается вопрос закупки обычных телефонов и выдачи дубликата sim-карт.

Кроме того, первый заместитель генерального директора-главный инженер Сергей Силивоник доложил об успешном завершении капитальных ремонтов в цехах аммиак-4 и карбамид-4. В настоящее время осуществляются подготовительные работы к плановым остановочным ремонтам в цехах аммиак-3 и карбамид-3.
 
Теги: Гродно
 
 
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Оперативное совещание прошло на «Гродно Азот» под руководством генерального директора Игоря Ляшенко.
 
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