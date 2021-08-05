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Сотрудникам «Гродно Азот» могут запретить смартфоны
Источник материала: Партизан
Оперативное совещание прошло на «Гродно Азот» под руководством генерального директора Игоря Ляшенко.
С председателем профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андреем Рожинским обсуждался вопрос запрета использования смартфонов на территории завода,
Кроме того, первый заместитель генерального директора-главный инженер Сергей Силивоник доложил об успешном завершении капитальных ремонтов в цехах аммиак-4 и карбамид-4. В настоящее время осуществляются подготовительные работы к плановым остановочным ремонтам в цехах аммиак-3 и карбамид-3.
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Оперативное совещание прошло на «Гродно Азот» под руководством генерального директора Игоря Ляшенко.
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