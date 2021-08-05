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Водитель автомобиля Smart насмерть сбила 56-летнего пешехода в Минске
Источник материала: Навiны
На улице Сурганова в Минске под колеса автомобиля Smart попал 56-летний мужчина. Пешеход скончался на месте.
По предварительной информации столичной ГАИ, ночью 5 августа водитель автомобиля ехала в направлении улицы Беды, в районе дома № 44 сбила мужчину 1965 года рождения, который переходил дорогу.
В результате ДТП мужчина скончался на месте.
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На улице Сурганова в Минске под колеса автомобиля Smart попал 56-летний мужчина. Пешеход скончался на месте.
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