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Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно имя погибшего. Его зовут Джафар Хусейн Юсуф – 1981 года рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Придыбайло. Субъективно».
В районе населенного пункта Бенякони был обнаружен человек в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Мужчина умер на руках у пограничников.
Напомним, Литва насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила новое печальное развитие. Теперь дело на контроле главы государства. Ему доложены все обстоятельства произошедшего.
Практически там же, где был найден избитый до смерти мужчина, были обнаружены и другие пострадавшие. Раненым мигрантам оказывается вся необходимая медицинская помощь. На телах видны отверстия от пулевых ранений. Подобное обращение с живыми людьми – не что иное, как нацизм, а люди, которые это делали, – настоящие каратели.
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, рассказали в...
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