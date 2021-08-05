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​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой

05.08.2021 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно имя погибшего. Его зовут Джафар Хусейн Юсуф – 1981 года рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Придыбайло. Субъективно».

​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой

В районе населенного пункта Бенякони был обнаружен человек в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Мужчина умер на руках у пограничников.

​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой

Напомним, Литва насильственно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Ситуация получила новое печальное развитие. Теперь дело на контроле главы государства. Ему доложены все обстоятельства произошедшего.

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​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой

Практически там же, где был найден избитый до смерти мужчина, были обнаружены и другие пострадавшие. Раненым мигрантам оказывается вся необходимая медицинская помощь. На телах видны отверстия от пулевых ранений. Подобное обращение с живыми людьми – не что иное, как нацизм, а люди, которые это делали, – настоящие каратели.

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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, рассказали в...
 
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