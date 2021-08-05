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Авиасообщение между Беларусью и Ираком может быть приостановлено. Что известно на утро

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Перекрывается один из путей нелегальной доставки мигрантов в ЕС?

Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат сообщил, что полеты из Ирака в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.

— Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны, — передает слова дипломата BNS.

Он добавил, что официального сообщения об этом от Иракских авиалиний еще не получил. Также Мартин Хат сказал, что иракское правительство во вторник сформировало Комитет для расследования вероятной незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

При этом, как стало известно, 5 августа запланированный рейс из Багдада в Минск выполнен.

Авиасообщение между Беларусью и Ираком может быть приостановлено. Что известно на утро

Напомним, из столицы Ирака в Минск летают авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Накануне географию рейсов расширили и обещали, что теперь в Минск  рейсы также будут отправляться не только из Багдада, но и еще из Басры, Эрбиля и Сулеймании.

Также известно, что часть мигрантов добирается в Беларусь через Турцию.

Накануне на белорусско-литовской границе был обнаружен гражданин Ирака в тяжелом состоянии, который скончался. Белорусская сторона заявила об «убийстве». В то же время Литва начала расследование инцидента.

МИД Литвы сообщил, что посольство страны в Москве внимательно следит за расследованием и вновь обратился к гражданам Ирака с призывом «не быть мишенью для контрабанды людей и торговли людьми».

 
Теги: Минск
 
 
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Перекрывается один из путей нелегальной доставки мигрантов в ЕС?
 
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