|
Авиасообщение между Беларусью и Ираком может быть приостановлено. Что известно на утро
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Перекрывается один из путей нелегальной доставки мигрантов в ЕС?
Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат сообщил, что полеты из Ирака в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.
— Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны, — передает слова дипломата
Он добавил, что официального сообщения об этом от Иракских авиалиний еще не получил. Также Мартин Хат сказал, что иракское правительство во вторник сформировало Комитет для расследования
При этом, как стало известно, 5 августа запланированный рейс из Багдада в Минск выполнен.
Напомним, из столицы Ирака в Минск летают авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Накануне
Также известно, что часть мигрантов добирается в Беларусь через Турцию.
Накануне на белорусско-литовской границе был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перекрывается один из путей нелегальной доставки мигрантов в ЕС?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)