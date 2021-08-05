Авиасообщение между Беларусью и Ираком может быть приостановлено. Что известно на утро

Источник материала: Салiдарнасць

Перекрывается один из путей нелегальной доставки мигрантов в ЕС?

Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат сообщил, что полеты из Ирака в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.

— Из нескольких источников к нам поступила такая информация, что полеты на предстоящие десять дней отменяются. Кажется, что это вполне надежная информация. Насколько мы понимаем, об этом Iraq Airways информировала все туристические агентства страны, — передает слова дипломата BNS .

Он добавил, что официального сообщения об этом от Иракских авиалиний еще не получил. Также Мартин Хат сказал, что иракское правительство во вторник сформировало Комитет для расследования вероятной незаконной доставки иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

При этом, как стало известно, 5 августа запланированный рейс из Багдада в Минск выполнен.





Напомним, из столицы Ирака в Минск летают авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Накануне географию рейсов расширили и обещали, что теперь в Минск рейсы также будут отправляться не только из Багдада, но и еще из Басры, Эрбиля и Сулеймании.

Также известно, что часть мигрантов добирается в Беларусь через Турцию.

Накануне на белорусско-литовской границе был обнаружен гражданин Ирака в тяжелом состоянии, который скончался. Белорусская сторона заявила об «убийстве». В то же время Литва начала расследование инцидента.

МИД Литвы сообщил, что посольство страны в Москве внимательно следит за расследованием и вновь обратился к гражданам Ирака с призывом «не быть мишенью для контрабанды людей и торговли людьми».