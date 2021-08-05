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Цитата дня от госсекретаря Совбеза: «У нас свободная страна»
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Вольфович высказался по БТ о причинах миграции, таким образом, как отметили на госТВ, отвечая на «упреки Литвы»: «Да, мы фиксируем сегодня увеличения потока нелегальной миграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран?».
— Многие страны живут туризмом, почему Беларуси не развивать туризм? — сказал он в эфире «Беларусь 1». — Ну не хотят летать европейцы к нам — будут летать другие. Мы расширяем полеты туристов и рассматриваем различные авиаперевозки со странами Ближнего Востока, увеличиваем поток рейсов из Ирака, КНР, других регионов — Африки, Средней Азии, увеличиваем перелеты из Российской Федерации, и люди едут в Беларусь.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси, 4 августа
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Александр Вольфович высказался по БТ о причинах миграции.
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