Цитата дня от госсекретаря Совбеза: «У нас свободная страна»

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Александр Вольфович высказался по БТ о причинах миграции, таким образом, как отметили на госТВ, отвечая на «упреки Литвы»: «Да, мы фиксируем сегодня увеличения потока нелегальной миграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран?».





— Многие страны живут туризмом, почему Беларуси не развивать туризм? — сказал он в эфире «Беларусь 1». — Ну не хотят летать европейцы к нам — будут летать другие. Мы расширяем полеты туристов и рассматриваем различные авиаперевозки со странами Ближнего Востока, увеличиваем поток рейсов из Ирака, КНР, других регионов — Африки, Средней Азии, увеличиваем перелеты из Российской Федерации, и люди едут в Беларусь.

Что в голове у каждого из них, ну тяжело сказать. На территории Беларуси они ведут себя очень мирно, достойно, прилетают все с туристическими визами, поэтому запретить мы им не можем: у нас свободная страна. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси, 4 августа

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