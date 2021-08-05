Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в Славгородском районе

Источник материала: БелТА

5 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе обнаружили и уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Во время оперативно-профилактических мероприятий на территории Славгородского района на заброшенном пустыре вблизи деревни Ректа сотрудники милиции обнаружили дикорастущую коноплю, которая произрастала на площади 1,5 га. Обнаруженная наркосодержащая культура весом 170 кг уничтожена.

В Беларуси проходит специальная программа "Мак". За два месяца на территории Могилевской области сотрудниками милиции выявлено и уничтожено более 3 т наркосодержащих растений мака и конопли на общей площади около 4 га. -0-