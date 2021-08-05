ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в Славгородском районе

05.08.2021 10:51 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе обнаружили и уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Во время оперативно-профилактических мероприятий на территории Славгородского района на заброшенном пустыре вблизи деревни Ректа сотрудники милиции обнаружили дикорастущую коноплю, которая произрастала на площади 1,5 га. Обнаруженная наркосодержащая культура весом 170 кг уничтожена.

В Беларуси проходит специальная программа "Мак". За два месяца на территории Могилевской области сотрудниками милиции выявлено и уничтожено более 3 т наркосодержащих растений мака и конопли на общей площади около 4 га. -0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время оперативно-профилактических мероприятий на территории Славгородского района на заброшенном пустыре вблизи деревни Ректа сотрудники милиции обнаружили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Против Ольги Величко возбудили второе уголовное дело. По первому делу ей грозит до 10 лет, по второму — 4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by