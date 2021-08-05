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Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в Славгородском районе
Источник материала: БелТА
5 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе обнаружили и уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Во время оперативно-профилактических мероприятий на территории Славгородского района на заброшенном пустыре вблизи деревни Ректа сотрудники милиции обнаружили дикорастущую коноплю, которая произрастала на площади 1,5 га. Обнаруженная наркосодержащая культура весом 170 кг уничтожена.
В Беларуси проходит специальная программа "Мак". За два месяца на территории Могилевской области сотрудниками милиции выявлено и уничтожено более 3 т наркосодержащих растений мака и конопли на общей площади около 4 га. -0-
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Во время оперативно-профилактических мероприятий на территории Славгородского района на заброшенном пустыре вблизи деревни Ректа сотрудники милиции обнаружили...
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