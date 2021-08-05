В Рогачевском районе спасатели помогли семье с пятью детьми, заблудившейся в лесу

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в лесах за сутки потерялись восемь человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

4 августа в 16.12 спасателям поступило сообщение о пропавших в лесном массиве возле деревни Сычман Рогачевского района Гомельской области мужчине 1979 года рождения, его жене 1990 года рождения и их пятерых детях (2010, 2013, 2016, 2017 и 2021 г.р.). В 17.25 работниками МЧС пропавшие обнаружены. В медицинской помощи они не нуждались.

В этот же день в 22.40 стало известно о пропавшей в лесном массиве возле деревни Бураково Верхнедвинского района Витебской области пенсионерке 1954 года рождения. Сегодня в 00.15 работниками МЧС совместно с сотрудниками МВД пропавшая обнаружена.-0-