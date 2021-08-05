ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За минувшие сутки Литва завернула в Беларусь более 300 мигрантов

05.08.2021 10:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 19 нелегальных мигрантов, развернув при этом обратно в Беларусь более 300 человек.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов и отправлять в Беларусь и применять меры по отпугиванию.

Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было, сообщает Delfi.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие сутки литовские пограничники задержали 19 нелегальных мигрантов, развернув при этом обратно в Беларусь более 300 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Revolut: сервис недоступен в Беларуси, мы открыли лишь SWIFT-коридор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by