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Кочанова раскрыла детали встречи с Тихановской

05.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О встрече со Светланой Тихановской председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова рассказала в документальном проекте «2020».


Фото БелТА

Его первый фильм «Заговор» показан 4 августа на телеканале СТВ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По словам Н. Кочановой, С. Тихановская не раз повторяла, что ничего не понимает в политике.

— На что я ей сказала: если вы не понимаете в политике и в чем-то сомневаетесь, надо хотя бы позаниматься, изучить, почитать что-то, посмотреть телевидение, чтобы более глубоко разобраться с этих процессах. Потому что они непростые, — сказала председатель Совета Республики.

Оставшись один на один, Н. Кочанова, по ее признанию, призвала собеседницу задуматься о своих действиях.

— Света, вы мне годитесь в дочки. Но вы подумайте, что вы делаете. Ведь это наша страна, мирная, спокойная страна. Во что она может превратиться, — примерно воспроизвела сказанное тогда Н. Кочанова.

Она добавила, что у нее сложилось впечатление, что перед ней случайно попавший в эту ситуацию человек, обыкновенная перепуганная женщина.

О времени и обстоятельствах этой встречи в фильме не говорится.
 
Теги: Минск
 
 
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О встрече со Светланой Тихановской председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова рассказала в документальном проекте «2020».
 
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