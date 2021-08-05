|
Кочанова раскрыла детали встречи с Тихановской
Источник материала: Партизан
О встрече со Светланой Тихановской председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова рассказала в документальном проекте «2020».
Фото БелТА
Его первый фильм «Заговор»
По словам Н. Кочановой, С. Тихановская не раз повторяла, что ничего не понимает в политике.
— На что я ей сказала: если вы не понимаете в политике и в чем-то сомневаетесь, надо хотя бы позаниматься, изучить, почитать что-то, посмотреть телевидение, чтобы более глубоко разобраться с этих процессах. Потому что они непростые, — сказала председатель Совета Республики.
Оставшись один на один, Н. Кочанова, по ее признанию, призвала собеседницу задуматься о своих действиях.
— Света, вы мне годитесь в дочки. Но вы подумайте, что вы делаете. Ведь это наша страна, мирная, спокойная страна. Во что она может превратиться, — примерно воспроизвела сказанное тогда Н. Кочанова.
Она добавила, что у нее сложилось впечатление, что перед ней случайно попавший в эту ситуацию человек, обыкновенная перепуганная женщина.
О времени и обстоятельствах этой встречи в фильме не говорится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О встрече со Светланой Тихановской председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова рассказала в документальном проекте «2020».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)