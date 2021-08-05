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МОК формирует список свидетелей по делу белоруски Кристины Тимановской

05.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный олимпийский комитет формирует список свидетелей по делу белорусской лёгкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом заявил официальный представитель организации Марк Адамс. Накануне стало известно, что начато дисциплинарное разбирательство. "Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан, — цитирует слова Адамса ТАСС. — Процесс продолжается".

МОК формирует список свидетелей по делу белоруски Кристины Тимановской
Кристина Тимановская / Reuters
Официальный представитель МОК говорит, передает Еврорадио, что планируется выслушать представителей белорусской делегации. "Уже связались со всеми спортсменами не только с белорусской команды, мы проводим частные беседы и со многими другими атлетами, — цитирует слова Марка Адамса ria.ru. — Считаю, мы быстро отреагировали в этой ситуации. Посмотрим, чем всё закончится, какие дисциплинарные меры могут быть".

Белорусскую олимпийку Кристину Тимановскую, после критических высказываний в адрес тренеров из-за планов задействовать её в эстафете 4 по 400 метров, руководство сборной отстранило от Олимпиады и попыталось отправить на родину. Такое решение, а также угрозы возмутили спортсменку. Из соображений безопасности, она осталась в Токио и обратилась за помощью в МОК. Разразился скандал, который остаётся в центре внимания мировых СМИ. Тимановская сейчас находится в Варшаве. Ожидается, что 5 августа будет организована пресс-конференция с её участием.
 
 
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Международный олимпийский комитет формирует список свидетелей по делу белорусской лёгкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом заявил официальный представитель...
 
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