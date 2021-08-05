Revolut: сервис недоступен в Беларуси, мы открыли лишь SWIFT-коридор





пояснили dev.by в Revolut, пользователям сервиса теперь открыта возможность совершать SWIFT-переводы из/в Беларусь. UPD. Некоторые пользователи подумали, что теперь в приложении могут регистрироваться и белорусы. Это не так. Какdev.by в Revolut, пользователям сервиса теперь открыта возможность совершать SWIFT-переводы из/в Беларусь.





В приложении Revolut для регистрации нужно выбрать страну проживания и указать домашний адрес пользователя. Беларуси в списке доступных стран нет.





Услуги Revolut пока недоступны в Беларуси ни на Android, ни на iOS.

В отзывах к приложению Revolut пользователи предположили, что сервис не работает в Беларуси из-за санкций.









Это не так.





— Недавно мы открыли новые SWIFT-коридоры из/в ранее неподдерживаемые страны (Алжир, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Тунис, Украина). Это значит, что пользователи Revolut сейчас могут осуществлять SWIFT-переводы от людей и компаний в этих странах и к ним. Revolut сейчас недоступен в Беларуси, но мы надеемся, что ситуация изменится в будуще, — рассказали dev.by в Revolut.











