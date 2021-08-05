Сванидзе объяснил рост популярности Сталина





Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru





заявил телеведущий Николай Сванидзе. Об этом NEWS.ruтелеведущий Николай Сванидзе.





Власти Сталин симпатичен, так как он не любил Запад, презирал демократические институты, олицетворял само понятие власти. Снизу же люди живут всё хуже, при этом они смотрят на ворьё, широко представленное в высших эшелонах власти. Сталин у них ассоциируется с жёсткой справедливостью, — считает Сванидзе.





По мнению журналиста, подобный образ советского лидера — миф и при нём на самом деле жить бы стало всем хуже. Телеведущий отметил, что Сталина регулярно пиарят федеральные каналы.





Ничего плохого о нём не говорится. Только то, что он — победил в войне, суровый аскет с одной парой сапог и так далее, — считает Сванидзе.





Ранее Левада-Центр (признан российскими властями иноагентом) опубликовал результаты опроса, согласно которым 48% россиян заявили о поддержке идеи установить памятник Иосифу Сталину. 20% опрошенных выступили против появления монумента. При этом в 2015 году идею об установке памятника поддерживали 36% граждан.







