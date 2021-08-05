ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сванидзе объяснил рост популярности Сталина

05.08.2021 10:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поддержка установки памятника Иосифу Сталину в последние годы набирает популярность, так как его по разным причинам любят представители власти и обычные люди.


Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Об этом NEWS.ru заявил телеведущий Николай Сванидзе.

Власти Сталин симпатичен, так как он не любил Запад, презирал демократические институты, олицетворял само понятие власти. Снизу же люди живут всё хуже, при этом они смотрят на ворьё, широко представленное в высших эшелонах власти. Сталин у них ассоциируется с жёсткой справедливостью, — считает Сванидзе.

По мнению журналиста, подобный образ советского лидера — миф и при нём на самом деле жить бы стало всем хуже. Телеведущий отметил, что Сталина регулярно пиарят федеральные каналы.

Ничего плохого о нём не говорится. Только то, что он — победил в войне, суровый аскет с одной парой сапог и так далее, — считает Сванидзе.

Ранее Левада-Центр (признан российскими властями иноагентом) опубликовал результаты опроса, согласно которым 48% россиян заявили о поддержке идеи установить памятник Иосифу Сталину. 20% опрошенных выступили против появления монумента. При этом в 2015 году идею об установке памятника поддерживали 36% граждан.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поддержка установки памятника Иосифу Сталину в последние годы набирает популярность, так как его по разным причинам любят представители власти и обычные люди.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цитата дня от госсекретаря Совбеза: «У нас свободная страна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by