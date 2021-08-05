|
Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель поручил силовикам закрыть каждый метр границы.
В четверг Лукашенко провел совещание по вопросам ситуации на границе, сообщает
– С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать – вот после этого совещания, обсудим, – соберетесь у госсекретаря.
Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.
Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. – Прим.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах. – Прим.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают.
Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить.
Кто присутствовал на совещании
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»
Правитель поручил силовикам закрыть каждый метр границы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)