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Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель поручил силовикам закрыть каждый метр границы.

В четверг Лукашенко провел совещание по вопросам ситуации на границе, сообщает БЕЛТА. На встрече, кроме прочих, присутствовали госсекретарь Совбеза (накануне высказался по теме по БТ), главы КГБ и МВД. Вот что он поручил:

– С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать – вот после этого совещания, обсудим, – соберетесь у госсекретаря.

Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить.

Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. – Прим.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах. – Прим.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают.

Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить.

Кто присутствовал на совещании

Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»

Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»

Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»

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