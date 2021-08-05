«Вы им не по зубам!». Юлия Чернявская отмечает свой День рождения под домашним арестом

Источник материала: Салiдарнасць

На ее странице в Facebook пишут сотни поздравлений.





5 августа День рождения у политзаключенной Юлии Чернявской.

— Многие спрашивают, как поздравить Юлию, послать цветы, телеграммы, подарки. К сожалению, этого делать нельзя. Единственный доступный нам способ поздравить — это написать в Facebook. Мамин адвокат сможет передать ей ваши теплые слова, и она очень обрадуется! — обратилась к неравнодушным дочь Юлии Евгения Чернявская.

Вот лишь одно из нескольких сотен поздравлений: «Несмотря ни на что, постарайтесь сохранять здоровье и душевное равновесие. Верю в ваш огромный внутренний потенциал, в ваши жизненные силы и человеческое достоинство. Вы им не по зубам! Не дождутся они такого удовольствия — видеть вас раздавленной и сломленной».

Силовики пришли к вдове основателя TUT.BY Юрия Зиссера 18 мая, через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа.

С тех пор Юлия находится под домашним арестом , несмотря на состояние здоровья и ходатайство защиты об изменении меры пресечения.