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«Вы им не по зубам!». Юлия Чернявская отмечает свой День рождения под домашним арестом

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На ее странице в Facebook пишут сотни поздравлений.

«Вы им не по зубам!». Юлия Чернявская отмечает свой День рождения под домашним арестом

5 августа День рождения у политзаключенной Юлии Чернявской.

— Многие спрашивают, как поздравить Юлию, послать цветы, телеграммы, подарки. К сожалению, этого делать нельзя. Единственный доступный нам способ поздравить — это написать в Facebook. Мамин адвокат сможет передать ей ваши теплые слова, и она очень обрадуется! — обратилась к неравнодушным дочь Юлии Евгения Чернявская.

Вот лишь одно из нескольких сотен поздравлений: «Несмотря ни на что, постарайтесь сохранять здоровье и душевное равновесие. Верю в ваш огромный внутренний потенциал, в ваши жизненные силы и человеческое достоинство. Вы им не по зубам! Не дождутся они такого удовольствия — видеть вас раздавленной и сломленной».

Силовики пришли к вдове основателя TUT.BY Юрия Зиссера 18 мая, через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа.

С тех пор Юлия находится под домашним арестом, несмотря на состояние здоровья и ходатайство защиты об изменении меры пресечения.

 
 
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