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«Вы им не по зубам!». Юлия Чернявская отмечает свой День рождения под домашним арестом
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На ее странице в Facebook пишут сотни поздравлений.
5 августа День рождения у политзаключенной Юлии Чернявской.
— Многие спрашивают, как поздравить Юлию, послать цветы, телеграммы, подарки. К сожалению, этого делать нельзя. Единственный доступный нам способ поздравить — это написать в Facebook. Мамин адвокат сможет передать ей ваши теплые слова, и она очень обрадуется! —
Вот лишь одно из нескольких сотен поздравлений: «Несмотря ни на что, постарайтесь сохранять здоровье и душевное равновесие. Верю в ваш огромный внутренний потенциал, в ваши жизненные силы и человеческое достоинство. Вы им не по зубам! Не дождутся они такого удовольствия — видеть вас раздавленной и сломленной».
Силовики пришли к вдове основателя TUT.BY Юрия Зиссера 18 мая, через день после первой годовщины со дня смерти ее мужа.
С тех пор Юлия
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На ее странице в Facebook пишут сотни поздравлений.
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