«Ну нацисты и все, чего о них говорить»: Лукашенко высказался о смерти иракца на границе с Литвой

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«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил он. - Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают».

БЕЛТА . «Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на наш»у территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», - цитирует Лукашенко агентство ,