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«Ну нацисты и все, чего о них говорить»: Лукашенко высказался о смерти иракца на границе с Литвой

05.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Ну нацисты и все, чего о них говорить»: Лукашенко высказался о смерти иракца на границе с Литвой
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом он заявил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — подчеркнул Александр Лукашенко.


«Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить, - заявил он. - Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают».



«Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на наш»у территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», - цитирует Лукашенко агентство , БЕЛТА.
 
 
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Лукашенко: «Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны ступить не должна… Ну нацисты и все, чего о них говорить»
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