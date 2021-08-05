|
«Ожидаем жесткого перелома». В Беларуси могут измениться правила на рынке такси — как реагирует бизнес
05.08.2021 11:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В июле на общественное обсуждение в Беларуси
«Указ носит комплексный характер, учитывает интересы всех участников рынка и направлен в первую очередь на защиту интересов пассажиров от недобросовестных перевозчиков», — так
По данным Транспортной инспекции, в 2020 году с участием перевозчиков автомобилями-такси произошло 76 ДТП с пострадавшими (46 в 2019 году), число пострадавших и погибших также почти удвоилось. Это стало одной из причин для того, чтобы разработать более жесткие правила регулирования на рынке такси,
Кроме прочего, изменения нужны для того, чтобы «создать предпосылки для развития добросовестной конкуренции». Как
Председатель ассоциации: «Изменения больно ударят по легальным игрокам рынка»
В
— В той
Другие изменения, которые запланированы указом, могут навредить легальному рынку такси. Больше всего нас беспокоят обязанность заключать трудовые договоры с водителями и введение карт допуска для перевозки пассажиров.
Как рынок такси работает сейчас? У перевозчика есть автомобили в собственности или в аренде/субаренде, которые он предоставляет водителю. Водитель как физлицо может работать на перевозчика в штате (по трудовому договору) или по договору подряда, в зависимости от его желания. От водителя требуются водительское удостоверение со стажем не менее двух лет, медицинская справка, курсы водителя такси.
Если упомянутый выше указ вступит в силу, понадобятся дополнительные вложения на оформление и регистрацию карт допуска, а также сопутствующую документацию. Обязанность заключать с водителями трудовые договоры — это еще больше документов, оплата работы бухгалтера, кадровика и т.д.
Часть водителей будет вынуждена уйти с рынка. Допустим, у перевозчика в штате сейчас 10 водителей и 20 «подработчиков» — так мы называем людей, которые периодически выходят на линию по вечерам либо по выходным. По новым правилам их всех нужно будет оформить в штат.
Не все водители согласятся на полную занятость в такси — и часть автомобилей будет простаивать, что для перевозчиков грозит большими убытками.
За последний год к нам обратились 5 компаний, которые начали процедуру ликвидации. Они уже «не вытягивают», а если закон ужесточится, это приведет к тому, что компании начнут массово закрываться. От этого пострадают все: и государство, потому что в бюджет станет поступать меньше налогов, и лизинговые компании, у которых будут сложности с возвратом денег за автомобили, и, конечно же, перевозчики.
Мы предполагаем, что больнее всего ситуация ударит по небольшим компаниям с автопарком 5−8 машин, для которых расходы станут неподъемными.
Многие перевозчики уже сейчас работают «в ноль». Поэтому мы ожидаем очень жесткого перелома, это будет «цунами» для рынка такси.
С одной стороны, регулировать рынок сегодня необходимо, потому что есть довольно много «серых заказов», которые водители не проводят их официально, а перевозчики, соответственно, не платят налоговые сборы. С такими игроками действительно нужно бороться, но здесь возникает вопрос, как это делать правильно, чтобы не пострадали те, кто работает на рынке официально. В ноябре прошлого года, когда представители ассоциации впервые ознакомились с проектом указа, мы отправили свои замечания о том, с какими изменениями в проекте не согласны. На сегодняшний день мы видим, что наше мнение (95 участников) учтено не было.
Юрист: «В Беларусь может вернуться криминальный рынок „бомбил“ из 90-х»
По
— Предполагаю, что с введением новых правил сократится число единиц транспорта, потому что мелкие перевозчики, имеющие до 5 единиц, не в состоянии будут осуществлять траты на добросовестное исполнение всех требований, связанных с осмотрами и обязательным контролем водителя. А это, в свою очередь, может привести к росту цен перевозки и дефициту транспорта в часы пик.
Ужесточение контроля также может привести к уходу перевозчиков в подполье и создание криминального рынка «бомбил» из 90-х. Не думаю, что человек, купивший автомобиль в лизинг, рассчитав свой доход, откажется от перевозок. Значит, будут «бомбилы» и внутренние силовые конфликты.
То есть новые правила в итоге приведут к тому, что легально работающий водитель такси начнет уходить в тень. Изначальная цель легализации, на мой взгляд, не будет достигнута.
Также в указе не учтены особенности несистемных отношений водителя с перевозчиком. Многие водители, состоя в фактических юридических отношениях с предприятием-перевозчиком, месяцами могут не выходить на линию. В этом случае предприниматель вынужден будет выплачивать водителю зарплату? Согласитесь, это странно.
И мне непонятен сам подход к необходимости регулирования экономических отношений между физическим лицом и предпринимателем. Трудовые отношения имеют четкие признаки, которые не подходят под сферу такси: это обязательность выполнения распоряжения работодателя, трудовой распорядок, который обязателен к исполнению, и т.д. Для сферы пассажирских перевозок можно было бы систематизировать уже имеющиеся правоотношения в рамках работающего
На мой взгляд, Указ «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров» хоть и вызван жизненной необходимостью регулирования рынка такси, но требует серьезной доработки. В противном случае он может вызвать напряжение в обществе, которое сейчас нежелательно.
Водитель такси: «Подработчики из такси уйдут»
Алексей Назаров работает в такси уже более 12 лет. Раньше он был оформлен как индивидуальный предприниматель и оказывал услуги на своей машине, а теперь арендует автомобиль у компании-перевозчика по договору подряда. По словам Алексея, дополнительный контроль на рынке такси сегодня необходим, потому что не все водители и перевозчики работают легально.
— Даже подключаясь к системе Яндекс Go, где весь процесс отслеживает программа, некоторые водители находят варианты не «светить» доход. Например, приезжают на наличный заказ, просят пассажира заказ отменить и всю сумму забирают в себе. Конечно, это неправильно, и такие люди в этой сфере работать не должны.
Я за то, чтобы с каждого заказа выплачивался налог. Даже на арендованной машине я сейчас зарабатываю 1800−2200 рублей в месяц ($ 700−900) с 1−2 выходными в неделю, и это полностью легальный доход. Когда работал на своей машине, получалось $ 1200−1300. Зарабатывать хорошие деньги сегодня можно полностью легально, главное — не лениться.
Что касается изменений в законодательстве, вряд ли они затронут интересы водителей, для которых такси — это основная занятость и которые работают легально. А вот «подработчики» из такси, конечно, сразу уйдут.
Как это устроено сейчас: человек скачал программу, завел машину и поехал. А тут надо куда-то обращаться, получать карту допуска, оформляться в штат — это слишком большие сложности для тех, кто в такси подрабатывает. Для меня, например, это главный источник дохода, и я могу работать как по договору, так и в штате — разницы для себя не вижу.
Представитель Яндекс Go: «Резко упадут налоговые отчисления в бюджет»
В Яндекс Go обеспекоены тем, что в Беларуси планируется ужесточить контроль на рынке пассажирских перевозок. В компании предсказывают возвращение «серого рынка» и рост цен на услуги такси в Беларуси.
— Указ в таком виде прежде всего ударит по наименее защищенным слоям населения — тем людям, для которых работа в такси — это дополнительный источник заработка. По нашим подсчетам, практически половина водителей — это десятки тысяч человек в Беларуси — уйдет из отрасли, потому что новый документ запрещает подработку в такси в удобное людям время: после основной работы, сезонно и т.д. Непонятно, где люди найдут замену доходу в такси, как они будут обеспечивать себя и семьи в нынешней экономической ситуации.
При сужении предложения из-за оттока водителей повысятся цены.
Ограниченное количество «лицензированных» перевозчиков и водителей не сможет удовлетворить существующий сейчас спрос на такси. В результате вырастут как цены на поездки, так и время ожидания машины.
Примеры других рынков, где такие инициативы были реализованы (Турция, Израиль, Сербия), говорят также о том, что сильно пострадает качество самой услуги — водители будут по сути не соревноваться за пассажира, а навязывать свои условия и цены.
Следующим шагом станет возвращение «серого рынка», когда людям будет проще и дешевле поймать «частника» на улице, чем делать заказ через лицензированную диспетчерскую. Такой рынок такси Беларусь уже видела много лет назад. Хочет ли пассажир вернуться к этому — большой вопрос.
В конечном итоге проиграет и государство: резко упадут налоговые отчисления (рынок сильно сожмется в размерах), а новые частные игроки в «серой» зоне, понятное дело, уплатой налогов заниматься не будут. Упадет и занятость населения, потому что для подработки в такси получать лицензию на себя и еще и на машину смысла не имеет.
Основатель службы такси: «Доверять пассажирские перевозки нужно людям, оформленным штат»
Некоторые игроки рынка поддерживают идею обязать перевозчиков заключать с водителями трудовые договоры. Основатель «Такси СТОЛИЦА 135» Олег Радкевич не видит проблемы в том, чтобы оформлять людей на неполную занятость — 0,25 или 0,5 ставки.
— В каком виде деятельности сегодня у нас можно прийти к работодателю и сказать: «Я хочу у вас подрабатывать», а вам ответят: «Окей, идите работайте»? Такое возможно только в такси, и это неправильно. Я понимаю, что кому-то, может быть, неудобно оформлять людей в штат, но если работа более-менее постоянная, нужно соблюдать трудовое законодательство.
Согласитесь, есть разница, когда водитель несколько раз в неделю выходит на линию (то есть регулярно работает) или когда человека просят установить на даче забор (разовая услуга).
Иногда люди в такси работают по 16 часов 6 дней в неделю, но их все равно не оформляют по трудовому договору — они считаются «подработчиками», то есть никак не защищены законом.
Конечно, будут люди, которые уйдут — по разным причинам: возможно, человеку нельзя совмещать эту работу с основной занятостью или он хочет платить меньше алиментов, поэтому против официального оформления. Но законодателей такие нюансы беспокоить не должны. И я так рассуждаю не потому, что на рынке сегодня большая конкуренция, и мне это может быть выгодно. Я действительно считаю, что доверять пассажирские перевозки нужно людям, оформленным штат, которые ознакомлены с техникой безопасности.
Что касается остальных изменений, например, введения карт допуска, я считаю, что ничего на рынке это существенно не изменит. В Беларуси уже
Мне кажется, что до сих пор у государства нет четкого видения, каким в идеале должен быть рынок такси в Беларуси. Каждый раз предпринимаются попытки решить какую-то срочную проблему, а общей стратегии, которая учитывала бы интересы всех игроков рынка, по-прежнему нет.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ожидаем жесткого перелома». В Беларуси могут измениться правила на рынке такси — как реагирует бизнес
В июле на общественное обсуждение в Беларуси был вынесен проект Указа президента «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». В документе предусмотрены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)