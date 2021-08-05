«Ожидаем жесткого перелома». В Беларуси могут измениться правила на рынке такси — как реагирует бизнес

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта Motor.elpais.com

В июле на общественное обсуждение в Беларуси был вынесен проект Указа президента «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». В документе предусмотрены строгие правила допуска автомобилей, водителей и диспетчеров к перевозкам — с помощью специальных карт. Также перевозчиков обяжут заключать трудовые договоры с водителями, что ставит под вопрос возможность подработки в такси для белорусов. Как грядущие изменения в законодательстве могут отразиться на рынке такси? Мы поговорили с представителями отрасли и выслушали разные мнения.

«Указ носит комплексный характер, учитывает интересы всех участников рынка и направлен в первую очередь на защиту интересов пассажиров от недобросовестных перевозчиков», — так пояснили готовящиеся изменения в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

По данным Транспортной инспекции, в 2020 году с участием перевозчиков автомобилями-такси произошло 76 ДТП с пострадавшими (46 в 2019 году), число пострадавших и погибших также почти удвоилось. Это стало одной из причин для того, чтобы разработать более жесткие правила регулирования на рынке такси, отмечают чиновники.

Кроме прочего, изменения нужны для того, чтобы «создать предпосылки для развития добросовестной конкуренции». Как заявили в министерстве, «недобросовестные перевозчики в целях получения конкурентных преимуществ используют сегодня незаконные схемы». Негативный вклад вносят и отдельные диспетчеры такси, которые «фактически принуждают перевозчиков не соблюдать законодательство в целом и Правила автомобильных перевозок пассажиров в частности». Поэтому принято было решение усложнить процедуру допуска игроков на рынок.

Что меняется — короткая справка «Про бизнес»: 1. В указе прописан механизм допуска к рынку автомобилей-такси путем введения регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителей и диспетчеров. За оформление и регистрацию каждой такой карты будет взиматься пошлина в размере 1−2 базовых величин. Будут созданы электронные кабинеты для автомобильных перевозчиков и диспетчеров с присвоением учетных номеров перевозчикам, транспортным средствам, водителям, диспетчерам. Деятельность без регистрационной карты и карты допуска будет считаться незаконной. 2. Ужесточается ответственность в сфере приема средств платежа и использования кассового оборудования, вводятся основания для принятия ограничительных мер за нарушения законодательства в сфере автомобильных перевозок пассажиров. Например, может быть приостановлено действие карты допуска водителя на срок до 1 месяца, регистрационной карты транспортного средства, карты допуска диспетчера на срок до 3 месяцев. В случае повторных нарушений действие указанных карт прекращается 3. Закрепляется обязанность заключать трудовые договоры с водителями транспортных средств. Перевозчики (юридические лица или индивидуальные предприниматели, за исключением ИП, которые не привлекают других лиц) не смогут сотрудничать по договору подряда с водителями, которые хотят подработать в свободное от основной занятости время. Как поясняют разработчики проекта, это позволит увеличить доходы Фонда социальной защиты населения, повысит ответственность перевозчиков за прохождение водителем обязательных медицинских обследований, обеспечит соблюдение водителями режима труда и отдыха. 4. Будет урегулирован вопрос аренды транспортного средства с экипажем с установлением нормы, что арендаторами смогут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, не физлица.

Председатель ассоциации: «Изменения больно ударят по легальным игрокам рынка»

В Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси cчитают, что представленный документ в целом действительно направлен на то, чтобы упорядочить рынок такси в Беларуси и обеспечить безопасность пассажирских перевозок. При этом часть нововведений, по мнению эксперта, может привести к обратному эффекту и больно ударит по легальным игрокам рынка.

Валерия Сорокина

Председатель правления Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси

— В той редакции , в которой указ был представлен на общественное обсуждение, есть как отрицательные, так и положительные изменения для рынка такси. Например, запрет на заключение договоров аренды с экипажем для физлиц мы полностью поддерживаем. Не называя себя «такси», а всего лишь «предоставляя автомобиль с водителем физлицу в аренду», некоторые перевозчики уходят от ответственности и не платят дополнительные сборы, например, страховку перевозчика перед пассажиром. Теперь эта практика будет исключена. Все перевозчики, которые подключены к сервисам Яндекс Go, Uber, такси «Максим», BOLT и др., будут официально считаться такси. И это правильно, потому что речь идет о безопасности пассажиров и водителей, которую важно обеспечить.

Другие изменения, которые запланированы указом, могут навредить легальному рынку такси. Больше всего нас беспокоят обязанность заключать трудовые договоры с водителями и введение карт допуска для перевозки пассажиров.

Как рынок такси работает сейчас? У перевозчика есть автомобили в собственности или в аренде/субаренде, которые он предоставляет водителю. Водитель как физлицо может работать на перевозчика в штате (по трудовому договору) или по договору подряда, в зависимости от его желания. От водителя требуются водительское удостоверение со стажем не менее двух лет, медицинская справка, курсы водителя такси.

Если упомянутый выше указ вступит в силу, понадобятся дополнительные вложения на оформление и регистрацию карт допуска, а также сопутствующую документацию. Обязанность заключать с водителями трудовые договоры — это еще больше документов, оплата работы бухгалтера, кадровика и т.д.



Фото с сайта Infotrans.by

Часть водителей будет вынуждена уйти с рынка. Допустим, у перевозчика в штате сейчас 10 водителей и 20 «подработчиков» — так мы называем людей, которые периодически выходят на линию по вечерам либо по выходным. По новым правилам их всех нужно будет оформить в штат.

Не все водители согласятся на полную занятость в такси — и часть автомобилей будет простаивать, что для перевозчиков грозит большими убытками.

За последний год к нам обратились 5 компаний, которые начали процедуру ликвидации. Они уже «не вытягивают», а если закон ужесточится, это приведет к тому, что компании начнут массово закрываться. От этого пострадают все: и государство, потому что в бюджет станет поступать меньше налогов, и лизинговые компании, у которых будут сложности с возвратом денег за автомобили, и, конечно же, перевозчики.

Мы предполагаем, что больнее всего ситуация ударит по небольшим компаниям с автопарком 5−8 машин, для которых расходы станут неподъемными.

Многие перевозчики уже сейчас работают «в ноль». Поэтому мы ожидаем очень жесткого перелома, это будет «цунами» для рынка такси.

С одной стороны, регулировать рынок сегодня необходимо, потому что есть довольно много «серых заказов», которые водители не проводят их официально, а перевозчики, соответственно, не платят налоговые сборы. С такими игроками действительно нужно бороться, но здесь возникает вопрос, как это делать правильно, чтобы не пострадали те, кто работает на рынке официально. В ноябре прошлого года, когда представители ассоциации впервые ознакомились с проектом указа, мы отправили свои замечания о том, с какими изменениями в проекте не согласны. На сегодняшний день мы видим, что наше мнение (95 участников) учтено не было.

Юрист: «В Беларусь может вернуться криминальный рынок „бомбил“ из 90-х»

По оценкам экспертов Ассоциации перевозчиков и диспетчеров такси, нововведения могут сократить рынок такси примерно на 20−30%. Его сжатие приведет к потерям бюджета в части НДС и налога на прибыль, убежден юрист Владимир Матющенко.

Владимир Матющенко

Партнер ассоциации, директор ООО «Юргамма», антикризисный управляющий

— Предполагаю, что с введением новых правил сократится число единиц транспорта, потому что мелкие перевозчики, имеющие до 5 единиц, не в состоянии будут осуществлять траты на добросовестное исполнение всех требований, связанных с осмотрами и обязательным контролем водителя. А это, в свою очередь, может привести к росту цен перевозки и дефициту транспорта в часы пик.

Ужесточение контроля также может привести к уходу перевозчиков в подполье и создание криминального рынка «бомбил» из 90-х. Не думаю, что человек, купивший автомобиль в лизинг, рассчитав свой доход, откажется от перевозок. Значит, будут «бомбилы» и внутренние силовые конфликты.

То есть новые правила в итоге приведут к тому, что легально работающий водитель такси начнет уходить в тень. Изначальная цель легализации, на мой взгляд, не будет достигнута.

Также в указе не учтены особенности несистемных отношений водителя с перевозчиком. Многие водители, состоя в фактических юридических отношениях с предприятием-перевозчиком, месяцами могут не выходить на линию. В этом случае предприниматель вынужден будет выплачивать водителю зарплату? Согласитесь, это странно.

И мне непонятен сам подход к необходимости регулирования экономических отношений между физическим лицом и предпринимателем. Трудовые отношения имеют четкие признаки, которые не подходят под сферу такси: это обязательность выполнения распоряжения работодателя, трудовой распорядок, который обязателен к исполнению, и т.д. Для сферы пассажирских перевозок можно было бы систематизировать уже имеющиеся правоотношения в рамках работающего Указа от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам».

На мой взгляд, Указ «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров» хоть и вызван жизненной необходимостью регулирования рынка такси, но требует серьезной доработки. В противном случае он может вызвать напряжение в обществе, которое сейчас нежелательно.

Водитель такси: «Подработчики из такси уйдут»

Алексей Назаров работает в такси уже более 12 лет. Раньше он был оформлен как индивидуальный предприниматель и оказывал услуги на своей машине, а теперь арендует автомобиль у компании-перевозчика по договору подряда. По словам Алексея, дополнительный контроль на рынке такси сегодня необходим, потому что не все водители и перевозчики работают легально.



Алексей Назаров

Водитель такси

— Даже подключаясь к системе Яндекс Go, где весь процесс отслеживает программа, некоторые водители находят варианты не «светить» доход. Например, приезжают на наличный заказ, просят пассажира заказ отменить и всю сумму забирают в себе. Конечно, это неправильно, и такие люди в этой сфере работать не должны.

Я за то, чтобы с каждого заказа выплачивался налог. Даже на арендованной машине я сейчас зарабатываю 1800−2200 рублей в месяц ($ 700−900) с 1−2 выходными в неделю, и это полностью легальный доход. Когда работал на своей машине, получалось $ 1200−1300. Зарабатывать хорошие деньги сегодня можно полностью легально, главное — не лениться.

Что касается изменений в законодательстве, вряд ли они затронут интересы водителей, для которых такси — это основная занятость и которые работают легально. А вот «подработчики» из такси, конечно, сразу уйдут.

Как это устроено сейчас: человек скачал программу, завел машину и поехал. А тут надо куда-то обращаться, получать карту допуска, оформляться в штат — это слишком большие сложности для тех, кто в такси подрабатывает. Для меня, например, это главный источник дохода, и я могу работать как по договору, так и в штате — разницы для себя не вижу.



Фото с сайта Akket.com

Представитель Яндекс Go: «Резко упадут налоговые отчисления в бюджет»

В Яндекс Go обеспекоены тем, что в Беларуси планируется ужесточить контроль на рынке пассажирских перевозок. В компании предсказывают возвращение «серого рынка» и рост цен на услуги такси в Беларуси.



Максим Козлов

Директор по связям с государственными органами на международных рынках Яндекс Go

— Указ в таком виде прежде всего ударит по наименее защищенным слоям населения — тем людям, для которых работа в такси — это дополнительный источник заработка. По нашим подсчетам, практически половина водителей — это десятки тысяч человек в Беларуси — уйдет из отрасли, потому что новый документ запрещает подработку в такси в удобное людям время: после основной работы, сезонно и т.д. Непонятно, где люди найдут замену доходу в такси, как они будут обеспечивать себя и семьи в нынешней экономической ситуации.

При сужении предложения из-за оттока водителей повысятся цены.

Ограниченное количество «лицензированных» перевозчиков и водителей не сможет удовлетворить существующий сейчас спрос на такси. В результате вырастут как цены на поездки, так и время ожидания машины.

Примеры других рынков, где такие инициативы были реализованы (Турция, Израиль, Сербия), говорят также о том, что сильно пострадает качество самой услуги — водители будут по сути не соревноваться за пассажира, а навязывать свои условия и цены.

Следующим шагом станет возвращение «серого рынка», когда людям будет проще и дешевле поймать «частника» на улице, чем делать заказ через лицензированную диспетчерскую. Такой рынок такси Беларусь уже видела много лет назад. Хочет ли пассажир вернуться к этому — большой вопрос.

В конечном итоге проиграет и государство: резко упадут налоговые отчисления (рынок сильно сожмется в размерах), а новые частные игроки в «серой» зоне, понятное дело, уплатой налогов заниматься не будут. Упадет и занятость населения, потому что для подработки в такси получать лицензию на себя и еще и на машину смысла не имеет.

Основатель службы такси: «Доверять пассажирские перевозки нужно людям, оформленным штат»

Некоторые игроки рынка поддерживают идею обязать перевозчиков заключать с водителями трудовые договоры. Основатель «Такси СТОЛИЦА 135» Олег Радкевич не видит проблемы в том, чтобы оформлять людей на неполную занятость — 0,25 или 0,5 ставки.



Олег Радкевич

Основатель «Такси СТОЛИЦА 135»

— В каком виде деятельности сегодня у нас можно прийти к работодателю и сказать: «Я хочу у вас подрабатывать», а вам ответят: «Окей, идите работайте»? Такое возможно только в такси, и это неправильно. Я понимаю, что кому-то, может быть, неудобно оформлять людей в штат, но если работа более-менее постоянная, нужно соблюдать трудовое законодательство.

Согласитесь, есть разница, когда водитель несколько раз в неделю выходит на линию (то есть регулярно работает) или когда человека просят установить на даче забор (разовая услуга).

Иногда люди в такси работают по 16 часов 6 дней в неделю, но их все равно не оформляют по трудовому договору — они считаются «подработчиками», то есть никак не защищены законом.

Конечно, будут люди, которые уйдут — по разным причинам: возможно, человеку нельзя совмещать эту работу с основной занятостью или он хочет платить меньше алиментов, поэтому против официального оформления. Но законодателей такие нюансы беспокоить не должны. И я так рассуждаю не потому, что на рынке сегодня большая конкуренция, и мне это может быть выгодно. Я действительно считаю, что доверять пассажирские перевозки нужно людям, оформленным штат, которые ознакомлены с техникой безопасности.

Что касается остальных изменений, например, введения карт допуска, я считаю, что ничего на рынке это существенно не изменит. В Беларуси уже действуют Правила пассажирских перевозок, где есть перечень требований к водителям такси. Например, они должны проходить специальные курсы в соответствии с программой Министерства транспорта и коммуникаций. Есть требования к обозначению машин такси желтым цветом. И как много машин в городе такого цвета вы видите? По-хорошему регулятор должен сделать все, чтобы эти правила не нарушались, но этого не происходит. Если закон ужесточат, где гарантия, что он будет соблюдаться?

Мне кажется, что до сих пор у государства нет четкого видения, каким в идеале должен быть рынок такси в Беларуси. Каждый раз предпринимаются попытки решить какую-то срочную проблему, а общей стратегии, которая учитывала бы интересы всех игроков рынка, по-прежнему нет.

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