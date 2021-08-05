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Александр Лукашенко поручил усилить государственную границу,Sputnik, чтобы предотвратить факты ее нарушения, об этом он сказал во время совещания с главами силовых структур в четверг.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - сказал Лукашенко, его словаБелТА.