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Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр границы"
Источник материала: Партизан
Руководитель государства позвал на совещание в четверг руководителей Госпогранкомитета, МВД, КГБ и Минобороны, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на границе.
© Photo : VSAT
Александр Лукашенко поручил усилить государственную границу,
"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - сказал Лукашенко, его слова
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Руководитель государства позвал на совещание в четверг руководителей Госпогранкомитета, МВД, КГБ и Минобороны, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на границе.
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