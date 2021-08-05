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Лукашенко поручил силовикам закрыть "каждый метр границы"

05.08.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель государства позвал на совещание в четверг руководителей Госпогранкомитета, МВД, КГБ и Минобороны, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на границе.

© Photo : VSAT

Александр Лукашенко поручил усилить государственную границу, пишет Sputnik, чтобы предотвратить факты ее нарушения, об этом он сказал во время совещания с главами силовых структур в четверг. 

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - сказал Лукашенко, его слова привела БелТА.
 
 
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Руководитель государства позвал на совещание в четверг руководителей Госпогранкомитета, МВД, КГБ и Минобороны, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на границе.
 
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