В Беларуси на 5-15 процентов подорожают билеты на поезда внутри страны









пишет interfax.by. "МАРТ принято постановление от 9 июля 2021 г. № 51 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82», которое предусматривает установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении", - говорится в сообщении,interfax.by.





"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличены в среднем на 5-15 процентов в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки", - отметили в министерстве.





Например, стоимость проезда по маршруту Минск-Орша вырастет на 43 копейки, Минск-Бобруйск – на 35.





"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд пассажиров на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличены на 15 копеек и в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек", - проинформировали в МАРТ.





Например, билет на поезд городских линий Минск-Городище подорожает на 15 копеек (в пределах одного тарифного пояса), Минск-Красное Знамя – на 30 копеек (в пределах двух тарифных поясов).





В МАРТ заявили, что уровень возмещения населением затрат на внутриреспубликанские пассажирские перевозки по железной дороге сейчас не достигает 14 процентов. При этом бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.





В предыдущий раз аналогичное повышение тарифов произошло в декабре 2020 года.





Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.











