«Талибан» угрожает продолжать атаки на чиновников в Афганистане









сообщает Телеграф со ссылкой на РИА Новости. Представитель талибов Забиулла Муджахед заявил, что «Талибан» продолжит атаки на афганских чиновников после нападения на дом главы минобороны в Кабуле. Об этомТелеграф со ссылкой на РИА Новости.





В результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади погибли восемь и пострадали 20 человек.





Ответственность за нападение взяло радикальное движение «Талибан».





«Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — написал Муджахед в Twitter.





Очевидец и источник в полиции Кабула сообщили, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в дом вошли несколько вооруженных людей. Ни Мохаммади, ни члены его семьи не пострадали.





Как сообщалось ранее, при атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек.