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«Талибан» угрожает продолжать атаки на чиновников в Афганистане
Источник материала: Партизан
Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади было только началом операций против чиновников.
Представитель талибов Забиулла Муджахед заявил, что «Талибан» продолжит атаки на афганских чиновников после нападения на дом главы минобороны в Кабуле. Об этом
В результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади погибли восемь и пострадали 20 человек.
Ответственность за нападение взяло радикальное движение «Талибан».
«Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — написал Муджахед в Twitter.
Очевидец и источник в полиции Кабула сообщили, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в дом вошли несколько вооруженных людей. Ни Мохаммади, ни члены его семьи не пострадали.
Как сообщалось ранее, при атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек.
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Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади было только началом операций против чиновников.
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