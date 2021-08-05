ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Талибан» угрожает продолжать атаки на чиновников в Афганистане

05.08.2021 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади было только началом операций против чиновников.



Представитель талибов Забиулла Муджахед заявил, что «Талибан» продолжит атаки на афганских чиновников после нападения на дом главы минобороны в Кабуле. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на РИА Новости.

В результате нападения на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади погибли восемь и пострадали 20 человек.

Ответственность за нападение взяло радикальное движение «Талибан».

«Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — написал Муджахед в Twitter.

Очевидец и источник в полиции Кабула сообщили, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в дом вошли несколько вооруженных людей. Ни Мохаммади, ни члены его семьи не пострадали.

Как сообщалось ранее, при атаке на министра в Афганистане погибли восемь человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади было только началом операций против чиновников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва вернула в Беларусь более 300 нелегальных мигрантов за сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by