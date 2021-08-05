Против Ольги Величко возбудили второе уголовное дело. По первому делу ей грозит до 10 лет, по второму — 4





Ольга Величко, директорка Гродненского детского хосписа





«Вместе с другими участниками несанкционированного массового мероприятия женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла „в сцепке“, оказывая неповиновение законным требованиям милиционеров», — описывает ситуацию Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.





пишет hrodna.life, речь идет о статье 342 УК. Наказание по ней — до 4 лет лишения свободы. Судя по всему,hrodna.life, речь идет о статье 342 УК. Наказание по ней — до 4 лет лишения свободы.





Ранее Ольга Величко опубличила информацию, что её квартиру в Гродно вскрыли, а её саму внесли в списки разыскиваемых Интерполом.

Величко: за эпизод на «Марше единства» уже задерживали, а обвинения в злоупотреблении безосновательны

Для Hrodna.life Ольга прокомментировала, что за эпизод на «Марше единства» её уже задерживали и судили в октябре 2020 года. Тогда она провела ночь в ИВС и заплатила штраф 15 базовых величин (405 рублей на октябрь 2020 года). После этого Величко покинула Беларусь.





В ответ на упоминание о якобы присвоенных средствах, собранных для покупки ИВЛ и ремонта помещений хосписа, и о злоупотреблении служебными полномочиями в крупном размере, Величко говорит, что обвинения безосновательны:





«Мне известно, что Следственный комитет обращался к зарубежным партнёрам детского хосписа и получил от них документы, подтверждающие покупку аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Ремонтные работы в одном из помещений хосписа также подтверждены документально».





По этому уголовному делу наказание может быть до 10 лет лишения свободы.

Детский хоспис продолжает работу

Ольга Величко за границей продолжает работу по развитию системы паллиативной помощи детям и взрослым. В июле она работала в составе оргкомитета Международной конференции «Развитие паллиативной помощи в Беларуси, Литве и Польше». Мероприятие прошло 23 июля.





Детский хоспис продолжает свою деятельность, несмотря на проблемы с помещениями. Два из трёх мест, где работали с детьми, сейчас недоступны к использованию.