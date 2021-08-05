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Погода в СНГ: в Кыргызстане сели повредили ряд дорог, в Беларуси настал сезон грибов и ягод

05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве погода похулиганит ближе к вечеру – начнется ливень с грозой, сообщают специалисты центра «Фобос». Днем в российской столице до плюс 25. О том, какая погода в других городах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане зачастили дожди. В стране действует штормовое предупреждение. Ливни могут спровоцировать сели и подтопления в горных районах. Так, стихия уже ударила по югу республики. Потоки грязи и воды обрушились на несколько сел в Кара-Суйском районе. На кадрах очевидцев видно, как стихия сносит все на своем пути. По предварительным данным, повреждены дороги, подтоплен дом. Для ликвидации последствий селя на месте работают 30 спасателей и спецтехника.

Азербайджан

Еще один знойный день в Баку и на Апшеронском полуострове. Днем воздух прогреется до плюс 41-го. Жара не спадет до конца недели. Уровень пожарной опасности повышается. В некоторых регионах Азербайджана горят леса. Так, в Ярдымлинском районе полыхают 30 гектаров зеленых насаждений. Из-за горного рельефа спасателям трудно справиться с огнем. Тушить пожар помогают военные и местные жители.

Беларусь

Июнь становится такой же, как июль 30 лет назад

Что будет дальше?
В Минске немного похолодало: сегодня ожидается плюс 22. На юге страны будет теплее – до плюс 27. Во многих областях пройдут дожди, возможно с грозами. Пасмурная погода не пугает грибников и ягодников. Но найти дорогу домой из леса могут не все. Так, накануне в Гродненской области в лесу заблудились двое детей. В их поисках участвовали почти 70 человек. Спасатели прочесывали территорию на квадроциклах, использовали дроны. Мальчиков нашли утром, они сидели на поваленном дереве и ждали помощи.

Армения

В Армении погода не хочет играть по правилам августа. Столбики термометров сегодня взяли новую высоту. Плюс 37 в Ереване. А на юге в Сюнике зной под 40. Жаркие дни жители столицы проводят у «соленого озера». Так горожане называют небольшой водоем на окраине города. Он образовался в конце 70-х годов прошлого века в результате работ гипсового комбината. Местные жители и туристы сюда приезжают поплавать, позагорать и принять полезные соляные ванны.



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Теги: Минск
 
 
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О том, какая погода в других городах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».
 
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