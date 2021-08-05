Погода в СНГ: в Кыргызстане сели повредили ряд дорог, в Беларуси настал сезон грибов и ягод

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве погода похулиганит ближе к вечеру – начнется ливень с грозой, сообщают специалисты центра «Фобос». Днем в российской столице до плюс 25. О том, какая погода в других городах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане зачастили дожди. В стране действует штормовое предупреждение. Ливни могут спровоцировать сели и подтопления в горных районах. Так, стихия уже ударила по югу республики. Потоки грязи и воды обрушились на несколько сел в Кара-Суйском районе. На кадрах очевидцев видно, как стихия сносит все на своем пути. По предварительным данным, повреждены дороги, подтоплен дом. Для ликвидации последствий селя на месте работают 30 спасателей и спецтехника.

Азербайджан

Еще один знойный день в Баку и на Апшеронском полуострове. Днем воздух прогреется до плюс 41-го. Жара не спадет до конца недели. Уровень пожарной опасности повышается. В некоторых регионах Азербайджана горят леса. Так, в Ярдымлинском районе полыхают 30 гектаров зеленых насаждений. Из-за горного рельефа спасателям трудно справиться с огнем. Тушить пожар помогают военные и местные жители.

Беларусь

Июнь становится такой же, как июль 30 лет назад

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