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Погода в СНГ: в Кыргызстане сели повредили ряд дорог, в Беларуси настал сезон грибов и ягод
05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве погода похулиганит ближе к вечеру – начнется ливень с грозой, сообщают специалисты центра «Фобос». Днем в российской столице до плюс 25. О том, какая погода в других городах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Кыргызстане зачастили дожди. В стране действует штормовое предупреждение. Ливни могут спровоцировать сели и подтопления в горных районах. Так, стихия уже ударила по югу республики. Потоки грязи и воды обрушились на несколько сел в Кара-Суйском районе. На кадрах очевидцев видно, как стихия сносит все на своем пути. По предварительным данным, повреждены дороги, подтоплен дом. Для ликвидации последствий селя на месте работают 30 спасателей и спецтехника.
Азербайджан
Еще один знойный день в Баку и на Апшеронском полуострове. Днем воздух прогреется до плюс 41-го. Жара не спадет до конца недели. Уровень пожарной опасности повышается. В некоторых регионах Азербайджана горят леса. Так, в Ярдымлинском районе полыхают 30 гектаров зеленых насаждений. Из-за горного рельефа спасателям трудно справиться с огнем. Тушить пожар помогают военные и местные жители.
Беларусь
Армения
В Армении погода не хочет играть по правилам августа. Столбики термометров сегодня взяли новую высоту. Плюс 37 в Ереване. А на юге в Сюнике зной под 40. Жаркие дни жители столицы проводят у «соленого озера». Так горожане называют небольшой водоем на окраине города. Он образовался в конце 70-х годов прошлого века в результате работ гипсового комбината. Местные жители и туристы сюда приезжают поплавать, позагорать и принять полезные соляные ванны.
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О том, какая погода в других городах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».
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