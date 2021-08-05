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Александр Невзоров

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невзоров: «В Беларуси отрабатываются методы тотальной диктатуры» Но режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский.

– Вероятно, очень скоро нечто подобное будет в России, – рассуждаетна. – Потому что ведь Беларусь сегодня – это та лаборатория, где отрабатываются методы тотальной диктатуры.Отрабатывают в основном методом тыка, то есть очень трусливенько. Любая диктатура знает, что детонатор народного гнева есть и те растяжки, которые ведут к этим детонаторам, установить невозможно.Режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский. И просто если заденет, то конечно сработает эта угрюмая мина народного гнева, и не спасут никакие Росгвардии в этом случае.И это не обязательно цены, не обязательно бытовые примитивные вопросы. Никто не понимает, что это может быть.