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Невзоров: «В Беларуси отрабатываются методы тотальной диктатуры»

05.08.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Невзоров: «В Беларуси отрабатываются методы тотальной диктатуры»
Александр Невзоров
Российский публицист – о выходе провластного Белорусского союза журналистов из Международной федерации журналистов.

– Вероятно, очень скоро нечто подобное будет в России, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Потому что ведь Беларусь сегодня – это та лаборатория, где отрабатываются методы тотальной диктатуры.

Отрабатывают в основном методом тыка, то есть очень трусливенько. Любая диктатура знает, что детонатор народного гнева есть и те растяжки, которые ведут к этим детонаторам, установить невозможно.

Режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский. И просто если заденет, то конечно сработает эта угрюмая мина народного гнева, и не спасут никакие Росгвардии в этом случае.

И это не обязательно цены, не обязательно бытовые примитивные вопросы. Никто не понимает, что это может быть.
 
 
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Но режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский.
 
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