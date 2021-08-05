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Невзоров: «В Беларуси отрабатываются методы тотальной диктатуры»
Источник материала: UDF
Александр Невзоров
– Вероятно, очень скоро нечто подобное будет в России, – рассуждает Александр Невзоров на
Отрабатывают в основном методом тыка, то есть очень трусливенько. Любая диктатура знает, что детонатор народного гнева есть и те растяжки, которые ведут к этим детонаторам, установить невозможно.
Режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский. И просто если заденет, то конечно сработает эта угрюмая мина народного гнева, и не спасут никакие Росгвардии в этом случае.
И это не обязательно цены, не обязательно бытовые примитивные вопросы. Никто не понимает, что это может быть.
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Но режим очень плохо знает народ, что белорусский режим, что российский.
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