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5 августа белорусский рубль третий раз подряд открывает торги девальвацией к евро и доллару

05.08.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

5 августа белорусский рубль третий раз подряд открывает торги девальвацией к евро и доллару
Иллюстративное фото
Торги в четверг открылись ростом евро и доллара до максимума за 20 и 15 дней соответственно. Корзина валют выросла на 0,10%.

Стоимость валютной корзины растёт третий день и поднимается до максимума за 21 день.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:29:

Курс доллара вырос на 0,0086 BYN до 2,5244 BYN/USD и с максимума за 7 дней поднялся до максимума за 15 дней. За три дня стоимость доллара выросла на 0,0276 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0056 BYN до 2,9891 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за три недели.

Курс российского рубля снизился на 0,0024 BYN до 3,4517 BYN/100 RUB и покинул максимум за 21 день.

Московская биржа


Российский рубль утром в четверг на бирже в Москве немного дешевеет к доллару. Его курс вырос на 35 копеек до 73,15 российских рублей.

Курс евро вырос на 20 копеек до 86,62 российских рублей.

Евро и доллар покинули минимумы более чем за месяц.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро укрепился на 0,0056 BYN до 2,9891 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за три недели.
 
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