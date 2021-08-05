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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 августа белорусский рубль третий раз подряд открывает торги девальвацией к евро и доллару Курс евро укрепился на 0,0056 BYN до 2,9891 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за три недели.

Стоимость валютной корзины растёт третий день и поднимается до максимума за 21 день.По даннымна 10:29:Курс доллара вырос на 0,0086 BYN до 2,5244 BYN/USD и с максимума за 7 дней поднялся до максимума за 15 дней. За три дня стоимость доллара выросла на 0,0276 BYN.Курс евро укрепился на 0,0056 BYN до 2,9891 BYN/EUR и оказался на максимуме почти за три недели.Курс российского рубля снизился на 0,0024 BYN до 3,4517 BYN/100 RUB и покинул максимум за 21 день.Российский рубль утром в четверг на бирже в Москве немного дешевеет к доллару. Его курс вырос на 35 копеек до 73,15 российских рублей.Курс евро вырос на 20 копеек до 86,62 российских рублей.Евро и доллар покинули минимумы более чем за месяц.