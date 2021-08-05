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CNN указал месторасположение возможного концлагеря для противников режима Лукашенко

05.08.2021 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Возможный концлагерь для политических оппонентов был недавно построен примерно в часе езды от столицы Беларуси недалеко от поселка Новоколосово.

Он расположен на территории бывшего советского ракетного хранилища, занимающего более 80 гектаров, сообщает CNN в своей публикации со ссылкой на видео и показания очевидцев.

«Три ряда электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Окна с решетками и светоотражающими стеклами на недавно отремонтированные бараки. Все пусто, если не считать случайных чекистов, глубоко в лесу авторитарной Беларуси», - пишет издание.

Активисты белорусской оппозиции в течение некоторого времени выражали опасения, что авторитарный режим может прибегнуть к грубым лагерям для задержанных, если обычные тюрьмы переполнятся. Также растет беспокойство по поводу новой волны репрессий и арестов в ответ на годовщину протестов против после фальсификации прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов. Дальнейшие волнения могут быть связаны с конституционным референдумом, запланированным на конец этого года или начало 2022 года, отмечает CNN.

CNN не удалось получить доступ к внутренним помещениям лагеря около Новоколосово, и нет никаких признаков того, что в лагере размещены заключенные. Местные жители Новоколосово называют объект «лагерем». Один житель, которому недавно военные приказали покинуть этот район, когда он подошел к месту, сказал: «Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Здесь три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я собирал грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу здесь находиться». Двое других свидетелей также видели военные патрули.

Белорусские власти не ответили на запрос CNN прокомментировать эту статью.

 
 
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Возможный концлагерь для политических оппонентов был недавно построен примерно в часе езды от столицы Беларуси недалеко от поселка Новоколосово.
 
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