ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мозыре женщина подозревается в убийстве ребенка: оставила новорожденную девочку умирать в коробке в лесу

05.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В лесном массиве вблизи городской детской больницы в Мозыре 30 июля обнаружено тело новорожденной девочки, сообщили в Следственном комитете.



"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что матерью ребенка является 38-летняя жительница Мозыря, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртными напитками", - рассказали в СК.

Согласно материалам дела, пишет Смартпресс, женщина случайно встретила на улице давних знакомых и поехала с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Приехав на ферму, вся компания на протяжении нескольких дней распивала спиртное в бытовом строении для сторожей. В ночь с 20 на 21 июля женщина, не обращаясь в медицинское учреждение, родила там живую девочку. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лесной массив вблизи детской больницы, поместила в коробку и оставила одну.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лесном массиве вблизи городской детской больницы в Мозыре 30 июля обнаружено тело новорожденной девочки, сообщили в Следственном комитете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Затрыманых учора Меляшкевіча і Вялічку выпусьцілі, Мацкевіча і Вадаласкую перавялі ў турму на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by