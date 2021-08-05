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В Мозыре женщина подозревается в убийстве ребенка: оставила новорожденную девочку умирать в коробке в лесу
Источник материала: Партизан
В лесном массиве вблизи городской детской больницы в Мозыре 30 июля обнаружено тело новорожденной девочки, сообщили в Следственном комитете.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что матерью ребенка является 38-летняя жительница Мозыря, ведущая бродяжнический образ жизни и злоупотребляющая спиртными напитками", - рассказали в СК.
Согласно материалам дела,
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего) УК Беларуси.
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В Мозыре женщина подозревается в убийстве ребенка: оставила новорожденную девочку умирать в коробке в лесу
В лесном массиве вблизи городской детской больницы в Мозыре 30 июля обнаружено тело новорожденной девочки, сообщили в Следственном комитете.
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