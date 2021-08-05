Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Три варианта конституционного развития Беларуси

30 июля Александр Лукашенко вернул на доработку подготовленные конституционной комиссией поправки в Конституцию. Работа над ними будет продолжена.

Кроме этого проекта поправок, можно назвать еще два возможных варианта конституционного развития страны: принятие так называемой «народной Конституции» от группы Анатолия Лебедько и возврат к Конституции 1994 года.

Рассмотрим «плюсы» и «минусы» этих вариантов.

Вариант «от власти»

Трудно сказать, что не понравилось в проекте Лукашенко, но можно предположить, что «доработки» не изменят основных положений Конституции. Возможно, «юристы-мудрецы» более детально пропишут статус Всебелорусского народного собрания (ВНС), его президиума и председателя.

По сути дела, от власти предлагается новая редакция Конституции, которая вносит многочисленные поправки во все разделы и главы. Прежде всего, в раздел IV о системе органов власти.

Главным в стране останется президент, полномочия которого будут слегка ограничены. ВНС станет квази-парламентом и средством контроля над президентом. Правительство, как и раньше, будет объектом критики со стороны президента и руководства ВНС. Суды так и не обретут необходимой самостоятельности. Уполномоченный по правам человека будет «человеком при президенте».

Поправки в раздел о правах и свободах граждан мало что изменят в статусе личности. Более того, некоторые права граждан могут трансформироваться в обязанности (например, вносить посильный вклад в осуществление задач государства; готовить детей к общеполезному труду; проявлять патриотизм).

Избирательная система не претерпит изменений. Референдум останется в руках власти как удобное средство для решения политических задач. Народ по-прежнему будет лишен возможности выражать свою политическую волю.

Практически никто и ничто не должно помешать нынешней власти провести референдум по принятию новой редакции Конституции. Правда, легитимность новых поправок останется сомнительной. Причиной этого будет являться сам акт назначения референдума, деятельность образованных комиссий по референдуму, порядок проведения референдума и итоги голосования.

Вариант «от группы Лебедько»

Свой проект Конституции группа под руководством бывшего депутата и лидера ОГП Анатолия Лебедько назвала «народной Конституцией». По сути, это переработанный текст Конституции 1994 г. и ныне действующей Конституции. В то же время проект содержит ряд новых положений.

Основным новшеством проекта является ослабление полномочий президента, который будет главой государства, главнокомандующим и председателем Совета безопасности. Он наделяется правом предлагать парламенту для избрания кандидатуры премьер-министра, генпрокурора и главного банкира. Президент будет назначать референдумы, предлагать 1/5 часть членов Центральной избирательной комиссии, 1/3 часть судей Конституционного суда, издавать указы нормативного характера.

В общем, президенту гарантируется два срока по пять лет. Отстранить его от должности весьма проблематично. После прекращения полномочий бывший президент может занять должность премьер-министра или председателя парламента при условии, если продвинет на президентскую должность своего представителя.

В проекте вызывает сомнение порядок образования нового органа — Национального совета правосудия, который будет отвечать «…за формирование высокопрофессионального судейского корпуса и обеспечение независимости судов и отдельных судей». Этот орган, созданный из представителей судебного сообщества, адвокатов и преподавателей-юристов, получит право назначать судей бессрочно, что, на мой взгляд, неправильно, поскольку не исключаются кадровые ошибки.

Весьма сомнительным является также порядок формирования Конституционного суда (по пять кандидатур от президента, парламента и Верховного суда). На мой взгляд, это будет суд «блатников», которые будут служить не Конституции, а своим благодетелям.

Можно назвать ряд других спорных положений проекта «народной Конституции». Однако самым большим минусом этого проекта следует признать порядок принятия Конституции (через референдум). При этом остается открытым вопрос, кто назначит референдум.

Гипотетически возможны три варианта. Первый — проект «народной Конституции» может быть вынесен на референдум вместе с проектом «от власти» (что нереально). Второй — референдум будет назначен новым президентом (пока неясно, кто им станет). Третий — референдум может назначить Верховный Совет 13-го созыва, если он соберется в правомочном составе (не менее 100 депутатов).

В любом случае принятие «народной Конституции» будет вызывать сомнение как в плане легитимности, так и законности.

Вариант возврата Конституции 1994 г.

С правовой точки зрения — это правильный путь конституционного развития Беларуси, поскольку Конституция 1994 г. была и остается законной Конституцией страны.

Сторонники других вариантов развития «обвиняют» Конституцию 1994 г. в том, что она стала «старушкой», что у нее проявились «морщины» (недостатки). Ей ставят в вину даже то, что она писалась под конкретного человека, который должен был стать президентом, да не стал.

Можно говорить сколько угодно, но у Конституции 1994 года есть то, чего нет в других проектах, а именно: законность. Она закрепляет основы государственного строя, включая положения о суверенитете, разделении властей, верховенстве законов, о государственном языке, о государственных символах, о нейтральном статусе Беларуси.

Возврат Конституции 1994 г. открывает возможность для формирования законных органов власти. При этом главным органом является парламент — Верховный Совет Республики Беларусь. С выборов в парламент может начаться новый этап развития белорусского государства.

После избрания законного парламента можно будет внести в Конституцию поправки. Правда, в установленном ею порядке (ст.ст. 147—149). В перспективе можно поставить вопрос о принятии новой Конституции.

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Изложенные варианты конституционного развития Беларуси вызывают много вопросов, на которые непросто ответить в силу неочевидности будущего пути. Но я надеюсь, что Республика Беларусь будет развиваться в правильном направлении, основываясь на принципах законности, демократии и справедливости.

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