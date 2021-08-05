Как опознать мошеннический DeFi-проект

Источник материала: Myfin



Фото: FREE2EX

Мы не раз писали о том, что инвестирование в DeFi связано с высоким риском. В отличие от регулируемых криптобирж, таких как Coinbase или белорусская площадка FREE2EX, DeFi-платформы никем не регулируются. Кроме того, они часто торопятся поскорее выпустить продукт и привлечь средства, пренебрегая вопросами безопасности.

Проекты привлекают пользователей доходом до 100% и выше, но для многих вложения оборачиваются потерей всего капитала из-за хакерской атаки, экстремальной волатильности или попросту мошенничества. Именно о том, как опознать DeFi-мошенников, мы и поговорим в этой статье.

Подозрительно высокий доход

Ничто не мешает администраторам DeFi-проектов выпустить миллиард токенов и раздавать их пачками в рамках программы так называемого доходного фермерства. Поэтому номинальный доход в 100% и даже 1000% вполне возможен — по крайней мере на протяжении недолгого времени.

Логика создателей проста: привлечь наивных инвесторов, чтобы они вложили криптовалюту в пулы ликвидности и стимулировали продажи токена. При этом вокруг проекта образуется «хайп» (ажиотаж), и его цена начинает быстро расти. Когда основатели решают, что можно остановиться на достигнутом, они попросту «сливают» (продают) все свои токены, и цена обрушивается.

Например, недавний проект WhaleFarm обещал годовую доходность в размере.. 7 000 000%. Казалось бы, кто на такое поведется? И тем не менее на момент обвала в пулы проекта было вложено около 2,3 млн долларов, а токен WHALEFARM торговался на уровне выше $200.

Когда наступил момент скама (т. е. ликвидации проекта), страницы WhaleFarm в Telegram и Twitter были удалены, а цена быстро упала почти до нуля.





Источник: CoinGecko

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Часто в первые несколько недель работы проект выплачивает инвесторам (провайдерам ликвидности) вознаграждение в 5, 10 и более раз выше стандартного. Это делается для быстрого наращивания ликвидности в пулах и практически ничего не стоит проекту: как мы уже сказали, на старте можно выпустить любое количество токенов.

Проблема в том, что «фермеры» (участники программы доходного фермерства) после получения вознаграждения обычно хотят зафиксировать профит и продают токены за BTC, USDT и т. д. Когда большая масса токенов попадает на рынок, цена падает: по сути, это гиперинфляция, то есть обесценивание токена.

Сам по себе такой обвал курса — не мошенничество, а естественный эффект быстрого роста предложения. Однако создатели мошеннических проектов не делают никаких попыток предотвратить массовую продажу.

Гарантии дохода и безопасности

Никаких гарантий сохранности средств в DeFi не может быть по определению. Рынок непредсказуем, и курс токена может упасть на 90% за один день даже без всякой вины создателей: например, если хакеры атакуют децентрализованную биржу, где он торгуется. Поэтому, если кто-то обещает «самые безопасные инвестиции в DeFi», остерегайтесь.

Учтите, мошенники часто используют технический жаргон и превосходные степени, чтобы впечатлить инвесторов: скажем, «уникальная система риск-скоринга транзакций с помощью алгоритмов машинного обучения». Если на сайте отсутствует конкретика (White Paper, ссылка на обновления в GitHub), то не стоит поддаваться на намеренно сложные описания механизмов безопасности.

Анонимная команда

Бытует мнение, что якобы все DeFi-проекты анонимны. Это не так: многие крупные протоколы созданы вполне публичными разработчиками. Так, во главе Compound стоит Роберт Лешнер, Uniswap — Хэйден Адамс, Maker DAO — Рун Кристенсен, а Curve Finance — Михаил Егоров.

Анонимность не обязательно означает мошенничество: например, разработчики PancakeSwap — крупнейшей децентрализованной биржи на блокчейне Binance Smart Chain — не раскрывают своих имен. Однако анонимность в сочетании с маленькой ликвидностью и высокой номинальной доходностью должна вызвать настороженность.

Клонирование известных проектов

Исходный код протоколов Uniswap, Compound и др. выложен в открытом доступе, поэтому кто угодно может его скопировать. Мошенники этим активно пользуются, ведь чтобы запустить клон популярного проекта, не нужно тратить средства на разработку. Достаточно сделать ряд изменений — например, добавить функцию, позволяющую администратору в любой момент вывести из проекта всю ликвидность.

В названиях проектов-клонов часто присутствуют слова Swap и Farm. Прежде чем инвестировать в такую «ферму», не поленитесь и проверьте, является ли проект форком Uniswap или другой популярной платформы. Если да и разница только в высоком вознаграждении, то подумайте: какая судьба ждет проект, который не предлагает ничего нового в плане функционала?

Создатели мошеннических и просто некачественных клонов часть используют темы еды, собак и других животных, растений и пр., а также мультяшное оформление. Такого рода маркетинг нацелен на неопытных инвесторов и на тех, кто ищет легкой прибыли.



Блокчейн-мошенники всегда следуют за деньгами и трендами. Как только децентрализованные биржи и криптозаймы приобрели широкую популярность, появились десятки и даже сотни недобросовестных проектов в этой сфере. Поэтому не попадайтесь на удочку высокой доходности и подходите к анализу каждого нового проекта критически: лучше упустить прибыльную возможность, чем вложиться в мошенников и потерять все.

Информация о криптовалютах в интернете зачастую некорректна или слишком запутана. Чтобы пользователям было легче сделать первые шаги, портал MyFin и регулируемая криптобиржа FREE2EX запустили данную серию статей, которые помогут новичкам разобраться, где в криптоиндустрии правда, а где — просто громкие заявления. Не пропустите следующую публикацию!

Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

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