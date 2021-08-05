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В телеге сегодня. «Когда страной руководят не политики, а выходцы из спецслужб»
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Телеграм-канал «Серпом по» – о закрытых российских медиа и последствиях: «Пространство свободы в России снова сжалось».
– После блокировки властями в интернете «Открытых медиа», «МБХ-медиа» и «Правозащиты Открытки», объявлено о прекращении работы этих проектов, –
Это очень неумная стратегия властей – давить подобные начинания.
Потому что, не имея решающего политического значения, они позволяют «выпускать пар» — дают людям интересную информацию, помогают защищать их права.
В известном смысле они являются не оппонентами, а служат полезным для властей дополнением к существующим порядкам, позволяя сглаживать противоречия.
Так, когда-то, обсуждая СССР, советологи толковали наличие в «плановой советской экономике» неформального сектора, полагая, что он не противостоит установленной сверху системе, а позволяет сглаживать ценовые и товарные дисбалансы.
Дилемма тотального контроля и управления процессом все больше решается в пользу «закручивания гаек». Вопрос лишь в том, что это даст в условиях интернета и власти соцсетей? Можно ли закрыть распространение «нежелательных идей»?
Опыт позднего СССР мог бы научить нынешних руководителей страны, что это было трудно сделать даже тогда, причем не только из-за радиоголосов из-за рубежа и самиздата. Но главным образом из-за несоответствия пропаганды и окружающей действительности, которое наблюдали советские граждане.
Однако исторические уроки нынешним руководством поняты так: вся проблема заключалась лишь в том, что нужно было больше репрессий. «Мы все имеем: дачи, стражу, уваженье и лавэ, но так хотелось, чтобы страна цвела построже …», — говорит генерал ФСБ в песне Юрия Шевчука.
Когда страной руководят не политики, а выходцы из спецслужб, то репрессивный поворот при столкновении системы с проблемами, не удивляет. В итоге он лишь делает авторитарную систему более гнилой, ухудшает ее работу. Это только кажется, что побеждает «порядок». Другим следствием является озлобление и ненависть – яростный характер движений, свергающих режимы, можно объяснить их репрессивным характером.
Но так устроены головы у «наших» правящих людей.
Делать это некому, и задача, похоже, не осознается. Ведь «безумным шоферам» надо как можно больше разогнаться, отрицать, что перед ними стена и втемяшиться в нее со всей чекистской дури. Объясняя потом внукам, что развалились потому, что скорость была недостаточно высока.
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Телеграм-канал «Серпом по» – о закрытых российских медиа и последствиях.
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