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Минчанин получил год колонии за то, что на балконе назвал Лукашенко петухом

05.08.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанин получил год колонии за то, что на балконе назвал Лукашенко петухом
Одним из свидетелей по делу был студент Академии МВД / Иллюстративное фото pixabay.com​
Минчанин получил год колонии строгого режима за то, что на балконе назвал Лукашенко петухом. 42-летнего Алексея Щербатюка суд признал виновным в оскорблении руководителя государства, сообщает spring96.org.

Уголовное дело рассматривал суд Советского района столицы. Алексея Щербатюка взяли под стражу в зале суда.

В суде было озвучено, что 15 мая этого года мужчина, находясь на балконе квартиры и будучи в нетрезвом состоянии, кричал "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко — петух!". Обвинение заявило, что он намеренно кричал громко, чтобы его крики слышали другие местные жители.


Обвиняемый признал свою вину. Но сказал, что помнит только, что кричал "Жыве Беларусь!". Он не отрицал, что мог выкрикивать оскорбление. Алексей Щербатюк считает, что Александр Лукашенко — "агрессивно настроенный человек", поскольку видел, как тот бегал с автоматом со своим сыном.

Среди свидетелей по делу был студент Академии МВД Никита Евсеенко, который проходил мимо и слышал крики с балкона.
 
 
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Уголовное дело рассматривал суд Советского района столицы.
 
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