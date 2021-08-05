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Одним из свидетелей по делу был студент Академии МВД / Иллюстративное фото pixabay.com​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанин получил год колонии за то, что на балконе назвал Лукашенко петухом Уголовное дело рассматривал суд Советского района столицы.

Уголовное дело рассматривал суд Советского района столицы.взяли под стражу в зале суда.В суде было озвучено, что 15 мая этого года мужчина, находясь на балконе квартиры и будучи в нетрезвом состоянии, кричал "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко — петух!". Обвинение заявило, что он намеренно кричал громко, чтобы его крики слышали другие местные жители.Обвиняемый признал свою вину. Но сказал, что помнит только, что кричал "Жыве Беларусь!". Он не отрицал, что мог выкрикивать оскорбление. Алексей Щербатюк считает, что— "агрессивно настроенный человек", поскольку видел, как тот бегал с автоматом со своим сыном.Среди свидетелей по делу был студент Академии МВД, который проходил мимо и слышал крики с балкона.