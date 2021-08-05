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Лев Марголин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: Белорусские банки «скрипят», как будто песок насыпали в двигатель внутреннего сгорания Санкции действуют гораздо шире и эффективнее, чем можно было представить.

Сайтобсудил с экономистомситуацию в финансовой сфере Беларуси.– Если не будет источников для финансирования бюджета, то есть два варианта. Либо его секвестр, то есть вырезание расходных статей, которые отчасти можно сделать относительно безболезненно. Например, урезать инвестиционную программу, какие-то объекты, которые предполагалось построить или реконструировать, приобретение какого-то оборудования и так далее. Таким образом, выровнять бюджет.На счетах казначейства еще есть какие-то остатки, которые недорасходованы. В прошлые годы именно на них рассчитывало правительство, однако дефицит бюджета значительно превысил изначальные расчеты.А если не удастся сократить расходы, тогда только есть один способ – включать печатный станок. Получается инфляционный налог, который налагается на все население, как говорится, тонким слоем для того, чтобы можно было профинансировать какие-то статьи бюджетных расходов. Все эти варианты мы, так или иначе, увидим или почувствуем на себе.– Дело в том, что в бюджете есть статьи, которые не подлежат сокращению, секвестру – это все, что связано с заработной платой, с приобретением медикаментов в том же здравоохранении. То есть, вместо того чтобы построить школу или поликлинику, деньги перевели на статью обороны. На что они там были потрачены, тоже, скорее всего, останется неизвестным.У нас бюджет – это такая полузакрытая вещь. Вроде и публикуется бюджет, но придается огласке только инвестиционная программа, которая принимается «парламентом» общей цифрой. Даже наши так называемые «депутаты» не знают, что будет строиться в пределах ассигнований, за которые они проголосовали.Тут, как говорится, решаем не мы. Если бы это было в демократической стране, то народ бы в следующий раз на выборах подумал, голосовать ли за такую власть. К сожалению, мы лишены даже такой возможности на сегодняшний день.– Сама по себе эта цифра в отрыве от других ни о чем особо не говорит, потому что тут важнее, как обслуживаются эти кредиты. Если они растут, обслуживаются и проблем никаких не возникает, то это косвенно говорит, что благосостояние народа растет. Однако если вместе с ростом кредитов растет и количество необслуживаемых кредитов, то есть, временно не погашенных или те, по которым вовремя не выплачивают проценты, то это говорит о том, что у людей не остается другого способа, кроме как брать кредиты, чтобы решать какие-то семейные проблемы.В том числе не будем забывать, что сейчас август и детей надо будет отправлять в школу. Это достаточно большие единовременные траты. Наверное, многие пойдут в банк брать кредит. Им дают, потому что большинство этих людей пока нигде, как говорится, в отрицательном смысле не отметилось, то есть у них нет отрицательной кредитной истории, но не факт, что она не появится. Надо следить за тем, какова доля необслуживаемых кредитов.– Тут могут быть два вида последствий. Во-первых, это ограничения кредитования банка. Дело в том, что, кроме кредитов, которые получает государство, есть еще кредитование корпоративное. И банки берут кредиты, и предприятия, особенно крупные. Причем и те, и другие берут в основном на западных рынках.Санкции, которые были наложены, проявляются в позиции Raiffeisen Bank. Во-первых, появится сложность в перекредитовании, если потребуется какие-то дополнительные ресурсы. Во-вторых, это снижение ликвидности, то есть будут затруднены не только кредиты, но и платежи в валюте.Представьте себе, если раньше платежи между Беларусбанком и зарубежными банками проходили в течение получаса, то, естественно, оборотных средств в банке нужно было значительно меньше, чем если эти платежи будут проходить день, два, три. А так и другие банки могут отказаться сотрудничать с Беларусбанком и другими государственными банками вслед за Raiffeisen Bank.Есть и другой вариант, когда любые платежи, которые будет приходить в адрес Беларусбанка, будет тщательно рассматриваться под микроскопом, что тоже, согласитесь, скорости денежного оборота не добавляет. Значит, банкам будет нужно иметь больше оборотных средств, а взять их неоткуда.Будут замедляться расчеты, страдать клиенты этих банков, потому что для них это то же самое. Если клиентам нужно оплатить какие-то поставки в течение месяца, то им придется оплачивать, скажем, за две недели, чтобы не нарушать свои контрактные обязанности. Это как песок в двигатель внутреннего сгорания, то есть он начинает скрипеть, пищать и замедлять свое движение.– Конечно, может, я думаю, что она и стала тенденцией. Просто некоторые решения попадают в СМИ, а некоторые нет. Некоторые банки заявляют о своих решениях, а некоторые просто делают то же самое, но без громких заявлений.Иногда даже решения самого банка на это не надо. Есть служащие банка, которые слышали, что в отношении белорусских банков введены санкции. И вот к этому служащему попадает платежка, а он, как говорится, слышал звон, но толком ничего не знает. Либо идет с начальством выяснять, либо просто откладывает эту платежку в долгий ящик, либо возвращает плательщику. И это, и второе, и третье – не лучший выход. Я думаю, что большинство банков, по крайней мере, европейских, будут следовать вот такой логике. Необязательно афишируя ее публике.