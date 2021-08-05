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В музее Янки Купалы в Минске от отравления газом погиб сотрудник

05.08.2021 12:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее Янки Купалы в Минске от отравления газом погиб сотрудник, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход углекислого газа. В результате случившегося работник музея, 67-летний мужчина, скончался на месте происшествия", - уточнили в СК.

Следственно-оперативная группа работает на месте. Во взаимодействии с сотрудниками МЧС, ГКСЭ и милиции проводится осмотр, опрашиваются очевидцы.

Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По предварительной информации, утром 5 августа при плановой проверке системы пожаротушения в здании музея Янки Купалы произошел выход углекислого газа. В...
 
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