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Лукашенко: Руководство Украины проводит антинародный курс

05.08.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко обвинил действующее руководство Украины в проведении антинародного курса и конфронтации с Беларусью.

"В этом контексте (действий НАТО – ред.) очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - заявил Лукашенко на совещании.

 
 
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Лукашенко обвинил действующее руководство Украины в проведении антинародного курса и конфронтации с Беларусью.
 
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