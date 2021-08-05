Лукашенко потребовал закрыть границу от выдворяемых Западом мигрантов

Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал закрыть каждый метр границы от мигрантов, которых Запад позвал, а теперь выдворяет.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры», - заявил Лукашенко на сабжевом совещании.

«Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают", - пригрозил пенсионер.

"Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", - добавил Лукашенко.

"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - продолжил он.

По его словам, одна из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска: "Между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысячу человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси".

Лукашенко сказал, что такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, поскольку пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения.

"Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Поэтому мы в свое время, и я прежде всего, вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим "друзьям-товарищам" - соседям, особенно на Западе", - продолжил Лукашенко.

«То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы», - заключил пенсионер.