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Посол ЕС в Ираке Хут сообщил о возможной отмене рейсов в Минск на 10 дней

05.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил агентству BNS, что рейсы из этой страны в Минск могут быть отменены на ближайшие десять дней.



"Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это представляется очень надежной информацией. Насколько нам известно, "Иракские авиалинии" проинформировали об этом все туристические агентства страны" - сказал он.

При этом, по словам дипломата, пишет interfax.by, он пока не получил официального уведомления от "Иракских авиалиний. 

Хут также сказал, что иракское правительство сформировало во вторник комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

Как сообщалось, 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы Агне Билотайте распоряжения.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало 4090 нелегальных мигрантов.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил агентству BNS, что рейсы из этой страны в Минск могут быть отменены на ближайшие десять дней.
 
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