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Эстония допустила закрытие части границы

05.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Эстонии разработали три плана действий на случай миграционного кризиса, один из них подразумевает перекрытие южной границы с Латвией.


Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония готова к возможному миграционному кризису на границе, аналогичному тому, который сложился в Литве (страна ранее объявила ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии), пишет РБК. Об этом заявил министр внутренних дел Кристьян Яан, передает ERR.

По словам главы МВД, власти подготовили три плана действий, которые будут применяться в зависимости от сложности ситуации. Один из них заключается в закрытии внешних границ.

«Департамент полиции и погранохраны совместно с несколькими партнерами долго разрабатывал план по разрешению чрезвычайной ситуации на тот случай, если в эстонское государство через внешнюю границу начнут массово и нелегально проникать люди (на востоке Эстония граничит с Россией, на юге — с Латвией. — РБК)», — пояснил Яан. Он добавил, что власти готовы пойти на перекрытие границы с Латвией, если сложившаяся ситуация будет считаться «самой экстремальной». Подробности других планов министр не уточнил.

Министр государственного управления Яак Ааб сообщил, что правительство Эстонии предоставило Департаменту полиции и погранохраны право действовать в случае кризиса на границе. «Нас этим застать врасплох не получится. Мы сделали все необходимые приготовления; соответствующие структуры проанализировали все возможные ситуации», — отметил он.

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву с территории Белоруссии, выросло весной этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в ответ на европейские санкции из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске его страна больше не будет помогать ЕС в борьбе с нелегальной миграцией. В начале июля Вильнюс объявил режим ЧП.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Эстонии разработали три плана действий на случай миграционного кризиса, один из них подразумевает перекрытие южной границы с Латвией.
 
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