ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержанный философ Владимир Мацкевич находится на Окрестина

05.08.2021 13:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задержанный накануне в Минске философ и методолог Владимир Мацкевич находится на Окрестина, сообщили БелаПАН его родственники.

Задержанный философ Владимир Мацкевич находится на Окрестина

О причинах задержания и о том, каков процессуальный статус Мацкевича, им неизвестно.

Утром 4 августа силовики пришли с обысками к представителям международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — Владимиру Мацкевичу и главе некоммерческой инициативы «Летучий университет» социологу Татьяне Водолажской, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко, который в последние два с половиной года отошел от общественной деятельности. По предварительной информации, обыски проводили сотрудники КГБ.

Жена Величко сообщила БелаПАН, что в постановлении об обыске фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. Ее супруг был задержан в качестве подозреваемого. Поздно вечером 4 августа его отпустили.

По информации генерального директора «ЕвроБеларуси» Андрея Егорова, Водолажская задержана в уголовном порядке и находится в ИВС на Окрестина.

Также вчера стало известно о задержании социолога Оксаны Шелест. Позже Егоров сообщил в соцсетях, что она освобождена.

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный накануне в Минске философ и методолог Владимир Мацкевич находится на Окрестина, сообщили БелаПАН его родственники.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре женщина подозревается в убийстве ребенка: оставила новорожденную девочку умирать в коробке в лесу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by