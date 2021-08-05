Президент провел встречу с главой ФПБ и спросил, как обстоят дела с созданием профсоюзов в частном секторе

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Главу государства интересовали три темы: создание первичных профсоюзных организаций в частных организациях, реакция профсоюзов на санкции и содействие проведению уборочной кампании.

Президент выразил слова благодарности людям – как профсоюзным лидерам, так и простым рабочим, которые сказали решительное «нет» давлению на Беларусь и экономическим ограничениям. Александр Лукашенко добавил, что это достойная позиция.

В разгаре уборочная кампания. Глава государства отметил, что нужно обеспечить людей, как зарплатами, так и питанием в поле.

На повестке – и вопрос соблюдения прав и интересов трудящихся в частных структурах. Александр Лукашенко интересовался созданием первичных профсоюзных организаций у «частников».

Фото: БЕЛТА

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