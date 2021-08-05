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Станцию метро «Пролетарская» временно закрыли из-за ощущения запаха гари
Источник материала: ОНТ
Около 11:48 на станции метро «Пролетарская» пассажиры начали ощущать запах гари. Из-за этого станцию временно закрыли,
Станцию обследовали сотрудники МЧС и работники метрополитена. В 12:02 «Пролетарская» заработала в обычном режиме.
Обстоятельства и причины происшествия не сообщаются.
Фото: БЕЛТА
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Около 11:48 на станции метро «Пролетарская» пассажиры начали ощущать запах гари. Из-за этого станцию временно закрыли, сообщили в Telegram-канале Минского...
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