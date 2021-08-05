Станцию метро «Пролетарская» временно закрыли из-за ощущения запаха гари

Источник материала: ОНТ

Около 11:48 на станции метро «Пролетарская» пассажиры начали ощущать запах гари. Из-за этого станцию временно закрыли, сообщили в Telegram-канале Минского метрополитена.

Станцию обследовали сотрудники МЧС и работники метрополитена. В 12:02 «Пролетарская» заработала в обычном режиме.

Обстоятельства и причины происшествия не сообщаются.

Фото: БЕЛТА

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