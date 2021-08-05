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Белорусские гребцы не смогли завоевать олимпийские медали

05.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские гребцы не смогли завоевать олимпийские медали

Без медалей сегодня в Токио снова остались белорусские гребцы. Причем, лишь байдарке-двойке удалось пробиться в финал.

Олег Юреня и Никита Бориков в главном заезде на дистанции тысяча метров заняли лишь 7-е место.

В соревнованиях женских байдарок-одиночек за выход в финал боролись Ольга Худенко и Марина Литвинчук, но добиться этого не удалось – в итоге Худенко стала 14-й, Литвинчук заняла 22-е место. 

В полуфинале женских каноэ-одиночек Елена Ноздрева на дистанции 200 метров пробилась лишь в финал «B», и заняла 11-е место.

Впереди у белорусских гребцов остается еще одна дисциплина – женская байдарок-четверка.

 

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Без медалей сегодня в Токио снова остались белорусские гребцы. Причем, лишь байдарке-двойке удалось пробиться в финал. Олег Юреня и Никита Бориков в главном заезде...
 
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