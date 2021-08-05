В Подмосковье появился мегаполис из конструктора

Источник материала: ОНТ

Игрушечный, но очень реалистичный город появился в Подмосковье. В нем даже проведено электричество, а зрители могут управлять движением поездов!

Такой крохотный мегаполис из пластмассовых кирпичиков занял площадь в 50 м².

Среди зданий немало репродукций всемирно известных строений или памятников. Есть и знакомая кофейня с персонажами сериала «Друзья», и достоверно сделанный Хогвартс с его обитателями.

Основатели музея собирали коллекцию всю жизнь! Приглашают к просмотру не только детей.

На собственном примере убеждают, что это неплохая медитация для взрослых.

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