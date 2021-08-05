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Как купить арбуз без нитратов, рассказал агроном
Источник материала: ОНТ
Как визуально выбрать арбуз без нитратов, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью
Чаще всего нитраты содержатся в ранних арбузах, которые появляются в начале лета, но и августовские арбузы могут содержать эти минеральные удобрения. Высокая концентрация нитратов небезопасна и может привести к отравлению.
По его словам, качественный арбуз должен быть гладким, без всяких бугорков.
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Как визуально выбрать арбуз без нитратов, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik. Чаще всего нитраты содержатся в ранних арбузах, которые...
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