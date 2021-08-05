Как купить арбуз без нитратов, рассказал агроном

Источник материала: ОНТ

Как визуально выбрать арбуз без нитратов, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik .

Чаще всего нитраты содержатся в ранних арбузах, которые появляются в начале лета, но и августовские арбузы могут содержать эти минеральные удобрения. Высокая концентрация нитратов небезопасна и может привести к отравлению.

По его словам, качественный арбуз должен быть гладким, без всяких бугорков.

Фото: depositphotos.com

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