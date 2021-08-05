Александр Субботин провел личный прием граждан

Источник материала: ОНТ

Владение земельными участками, налогообложение и финансовая ситуация на предприятиях – с такими вопросами пришли граждане на личный прием к вице-премьеру.

Так, управляющего «Гомельского жирового комбината» интересовала судьба предприятия. Оно переживает не самые простые времена. Речь об экономической несостоятельности. Позиция Александра Субботина однозначная – надо помочь.

Все вопросы, с которыми пришли люди на личный прием – взяты на контроль.

Основная задача таких встреч – реально помочь. При этом, как отмечают в правительстве – необязательно ждать официальных дней приема, чтобы получить ответы на интересующие вопросы.

Всегда можно обратиться напрямую, особенно если речь о крупных государственных предприятиях.

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