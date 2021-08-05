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Минсельхозпрод: в стране собрано почти 4 миллиона тонн зерна

05.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минсельхозпрод: в стране собрано почти 4 миллиона тонн зерна

К вестям с полей! В стране продолжается жатва. На сегодняшнее раннее утро, по сообщению Минсельхозпрода, собрано практически 4 миллиона тонн зерна!

Аграрии в поле и сейчас. Поэтому можно говорить о том, что эта планка взята!

Минская и Брестская области приближаются к миллионному намолоту. Практически 600 тысяч тонн на счету у Гродненского региона. Догоняют и хлеборобы Могилевщины.

Отметку в полмиллиона тонн преодолели Витебский и Гомельский регионы.

Аграрии темпы не снижают. Нужно собрать максимально урожая, пока позволяет погода.  

 

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К вестям с полей! В стране продолжается жатва. На сегодняшнее раннее утро, по сообщению Минсельхозпрода, собрано практически 4 миллиона тонн зерна! Аграрии в поле и...
 
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