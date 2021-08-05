Минсельхозпрод: в стране собрано почти 4 миллиона тонн зерна

Источник материала: ОНТ

К вестям с полей! В стране продолжается жатва. На сегодняшнее раннее утро, по сообщению Минсельхозпрода, собрано практически 4 миллиона тонн зерна!

Аграрии в поле и сейчас. Поэтому можно говорить о том, что эта планка взята!

Минская и Брестская области приближаются к миллионному намолоту. Практически 600 тысяч тонн на счету у Гродненского региона. Догоняют и хлеборобы Могилевщины.

Отметку в полмиллиона тонн преодолели Витебский и Гомельский регионы.

Аграрии темпы не снижают. Нужно собрать максимально урожая, пока позволяет погода.

Подписывайтесь на нас в Telegram