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Минсельхозпрод: в стране собрано почти 4 миллиона тонн зерна
Источник материала: ОНТ
К вестям с полей! В стране продолжается жатва. На сегодняшнее раннее утро, по сообщению Минсельхозпрода, собрано практически 4 миллиона тонн зерна!
Аграрии в поле и сейчас. Поэтому можно говорить о том, что эта планка взята!
Минская и Брестская области приближаются к миллионному намолоту. Практически 600 тысяч тонн на счету у Гродненского региона. Догоняют и хлеборобы Могилевщины.
Отметку в полмиллиона тонн преодолели Витебский и Гомельский регионы.
Аграрии темпы не снижают. Нужно собрать максимально урожая, пока позволяет погода.
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К вестям с полей! В стране продолжается жатва. На сегодняшнее раннее утро, по сообщению Минсельхозпрода, собрано практически 4 миллиона тонн зерна! Аграрии в поле и...
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