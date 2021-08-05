Ситуация с мигрантами на литовской границе остается напряженной: одному из беженцев потребовалась срочная медицинская помощь

Источник материала: ОНТ

Тактика наших соседей не меняется даже после трагедии, которая унесла жизнь человека. Видимо, там и дальше готовы вести счет жертв войны с теми, кто идет к ним за помощью.

И вот, очередной пример жесткого отношения с мигрантами. Полоцкие пограничники сообщили о попытке агрессивного выдворения иностранных граждан на территорию Беларуси.

Литовцы склоняли группу мигрантов к нарушению нашей границы. В этой войне «гостеприимная Литва» готова играть судьбами даже женщин и детей.

Нарушение государственной границы удалось предотвратить. На сопредельной стороне одному из беженцев стало плохо. Он неоднократно произнес слово «инсулин» и жестами указал на боль в груди. Представители Литвы никак не отреагировали на просьбы мужчины. На помощь ему пришли белорусские пограничники, которые незамедлительно вызвали медиков.

Иностранцу, которому стало плохо, позволили перейти на территорию Беларуси. Мужчина находится в больнице.

Действия литовской стороны вызывают все больше возмущения. Литовский Красный Крест раскритиковал действия правительства. Говорится о том, что такие меры нарушают европейские документы о правах человека. К тому же Красный Крест отмечает, что большинство мигрантов – женщины и дети.

Отреагировали на насилие и в ООН. Управление верховного комиссара по делам беженцев призывает Литву соблюдать международные обязательства. В организации пояснили, что Конвенция 1951 года о статусе беженцев, Европейская конвенция по правам человека и законодательство Евросоюза ясно требуют от государств защищать право людей на убежище и защиту, даже если они прибывают в страну незаконно.

Подписывайтесь на нас в Telegram