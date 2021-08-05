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В здании Музея Янки Купалы из-за выхода газа погиб человек

05.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В здании Музея Янки Купалы из-за выхода газа погиб человек

По данным МЧС, в Музее Янки Купалы произошло ЧП. Из-за выхода газа погиб человек.

До прибытия спасателей все работники были эвакуированы. Тем не менее погиб 67-летний работник музея, он скончался на месте. Еще один человек госпитализирован.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, ГКСЭ и милиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: БЕЛТА



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По данным МЧС, в Музее Янки Купалы произошло ЧП. Из-за выхода газа погиб человек. До прибытия спасателей все работники были эвакуированы. Тем не менее погиб...
 
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