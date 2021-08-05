В здании Музея Янки Купалы из-за выхода газа погиб человек

Источник материала: ОНТ

По данным МЧС, в Музее Янки Купалы произошло ЧП. Из-за выхода газа погиб человек.

До прибытия спасателей все работники были эвакуированы. Тем не менее погиб 67-летний работник музея, он скончался на месте. Еще один человек госпитализирован.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, ГКСЭ и милиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: БЕЛТА









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