В столице Ливана проходят массовые протесты

Источник материала: ОНТ

Более 80 пострадавших. В годовщину взрыва в Бейруте ливанскую столицу охватили массовые протесты и беспорядки.

Улицы – в огне и дыму. Демонстранты забрасывали силовиков камнями и бутылками. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Вышедшие на улицы считают, что власти не справились с последствиями трагедии, унесшей жизни сотен людей. Многие недовольны итогами расследования.

Точная причина не названа до сих пор.

Напомним, мощный взрыв в порту Ливана прогремел в начале августа прошлого года. Взорвалось почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры. Ударная волна разрушила половину города.

Погибли более 200 человек, тысячи получили ранения.

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