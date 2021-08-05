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В столице Ливана проходят массовые протесты
Источник материала: ОНТ
Более 80 пострадавших. В годовщину взрыва в Бейруте ливанскую столицу охватили массовые протесты и беспорядки.
Улицы – в огне и дыму. Демонстранты забрасывали силовиков камнями и бутылками. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Вышедшие на улицы считают, что власти не справились с последствиями трагедии, унесшей жизни сотен людей. Многие недовольны итогами расследования.
Точная причина не названа до сих пор.
Напомним, мощный
Погибли более 200 человек, тысячи получили ранения.
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Более 80 пострадавших. В годовщину взрыва в Бейруте ливанскую столицу охватили массовые протесты и беспорядки. Улицы – в огне и дыму. Демонстранты забрасывали...
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