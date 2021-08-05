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Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы
Источник материала: ОНТ
Закрыть каждый метр границы. Такое поручение сегодня дал президент. Во дворце независимости совещание с руководителями силовых ведомств. И ситуация на границе – одна из ключевых тем.
В последние дни история с нелегалами, стремящимися в Евросоюз через территорию Беларуси, приняла новый оборот. Литовские пограничники стали выдворять мигрантов, грозя Минску сконцентрировать их в международных пунктах пропуска.
Президент воспринимает происходящее, по сути, как силовую угрозу.
Также Глава государства упомянул ситуацию с убийством иракца на границе с Литвой.
Но не только это накаляет обстановку вокруг Беларуси. Планы НАТО официальный Минск всегда держит в уме. В расчет нельзя не брать и позицию Украины. Политику украинского руководства Александр Лукашенко называет конфронтационной, а это несёт в себе дополнительные угрозы.
На встрече с Президентом присутствуют министр обороны Беларуси Виктор Хренин, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, а также министр внутренних дел Иван Кубраков.
Фото: БЕЛТА
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Закрыть каждый метр границы. Такое поручение сегодня дал президент. Во дворце независимости совещание с руководителями силовых ведомств. И ситуация на границе –...
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