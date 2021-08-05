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Лукашенко собрал совещание по ситуации на границе
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко Президент Беларуси во Дворце Независимости проводит совещание по ситуации на границе,
На совещании присутствуют министр обороны Беларуси Виктор Хренин, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, министр внутренних дел Иван Кубраков и госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
После совещания Глава государства проведет еще одну рабочую встречу.
Фото: Пул Первого
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Александр Лукашенко Президент Беларуси во Дворце Независимости проводит совещание по ситуации на границе, передает Telegram-канал «Пул Первого». На совещании...
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