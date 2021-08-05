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Влияет ли температура тела после вакцинации на антитела? Ответил иммунолог

05.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Влияет ли температура тела после вакцинации на антитела? Ответил иммунолог

Свидетельствует ли высокая температура тела после вакцинации на активную выработку антител в организме, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор российской компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков в интервью радио Sputnik .

Сначала врач напомнил, что повышенная температура после прививки – не единственный иммунный ответ после прививки.

Но напрямую все эти симптомы никак не влияют на количество выработанных антител. То есть даже если никаких симптомов ОРВИ у человека после вакцины не было, у него все равно выработаются антитела. 

Фото: depositphotos.com

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Свидетельствует ли высокая температура тела после вакцинации на активную выработку антител в организме, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог,...
 
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