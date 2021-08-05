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Влияет ли температура тела после вакцинации на антитела? Ответил иммунолог
Источник материала: ОНТ
Свидетельствует ли высокая температура тела после вакцинации на активную выработку антител в организме, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор российской компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков в интервью
Сначала врач напомнил, что повышенная температура после прививки – не единственный иммунный ответ после прививки.
Но напрямую все эти симптомы никак не влияют на количество выработанных антител. То есть даже если никаких симптомов ОРВИ у человека после вакцины не было, у него все равно выработаются антитела.
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Свидетельствует ли высокая температура тела после вакцинации на активную выработку антител в организме, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог,...
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